TÜRKİYE’DEN GELEN SU YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Daireden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik terfi merkezinin devreye alınmasıyla Değirmenlik Askeri Birlik, Demirhan, İlahiyat Fakültesi, Haspolat, Haspolat Sanayi Bölgesi, Minareliköy, Gökhan, Balıkesir ve Cihangir yerleşim birimleri de Türkiye’den gelen suyu alabilecek.

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