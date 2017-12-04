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04 Aralık 2017 Pazartesi 16:25

TÜRKİYE’DEN GELEN SU YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Su İşleri Dairesi Türkiye’den gelen suyun yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN GELEN SU YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI
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TÜRKİYE’DEN GELEN SU YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Su İşleri Dairesi Türkiye’den gelen suyun yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik terfi merkezinin devreye alınmasıyla Değirmenlik Askeri Birlik, Demirhan, İlahiyat Fakültesi, Haspolat, Haspolat Sanayi Bölgesi, Minareliköy, Gökhan, Balıkesir ve Cihangir yerleşim birimleri de Türkiye’den gelen suyu alabilecek.

 
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