TÜRKİYE’DEN GELEN SU YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Su İşleri Dairesi Türkiye’den gelen suyun yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Su İşleri Dairesi Türkiye’den gelen suyun yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik terfi merkezinin devreye alınmasıyla Değirmenlik Askeri Birlik, Demirhan, İlahiyat Fakültesi, Haspolat, Haspolat Sanayi Bölgesi, Minareliköy, Gökhan, Balıkesir ve Cihangir yerleşim birimleri de Türkiye’den gelen suyu alabilecek.