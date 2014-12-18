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Türkiye'de Liseli Genç Bonzai Kurbanı

Zonguldak'ta, iddaya göre bonzai kullandıktan sonra fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lise öğrencisi

Türkiye'de Liseli Genç Bonzai Kurbanı

Zonguldak'ta, iddaya göre bonzai kullandıktan sonra fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lise öğrencisi

18 Aralık 2014 Perşembe 17:41
Türkiye'de Liseli Genç Bonzai Kurbanı
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Türkiye'de Liseli Genç Bonzai Kurbanı
Zonguldak'ta, iddaya göre bonzai kullandıktan sonra fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lise öğrencisi 18 yaşındaki Miraç Kefeli, yaşamını yitirdi. Kefeli'nin ölümü üzerine arkadaşları hastaneyi birbirine kattı


Miraç Kefeli, iddiaya göre dün sabah iki arkadaşıyla bonzai aldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Şehir Kampüsü yakınında fenalaşan Kefeli, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalbi duran ve acil serviste yapılan müdahale ile yaşama döndürülen Kefeli, yoğun bakıma alındı. Ancak Kefeli, bugün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Miraç Kefeli’nin ölümü üzerine hastanede bekleyen arkadaşları büyük şok yaşadı. Bazıları sinir krizi geçirirken, yoğun bakımın bulunduğu kattaki camları kırıp, kapıları tekmelediler. Bunun üzerine çok sayıda polis hastaneye sevk edildi.

Miraç Kefeli’nin cenazesi hastane morguna alınırken, bazı arkadaşları morga da giderek taşkınlık yapmaya devam etti. Polis, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu 30-40 kişilik grubu hastaneden uzaklaştırdı. Bu sırada gençlerden bazıları kendini yere attı. Polis, hastane önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Hastane Yöneticisi Dr. Mustafa Çıtlak, hastanın kalbi durmuş şekilde hastaneye getirildiğini belirterek, "Acil serviste yapılan müdahale ile hasta yaşama döndürüldü. Uzun süre beynine oksijen gitmediği için durumu kritikti. Solunum cihazına bağlı yaşıyordu. Ancak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.

Çıtlak, hastaya gerekli tüm müdahalenin yapıldığını, ancak ölümü üzerine arkadaşlarının kendisini kaybedip hastanede taşkınlık yaptıklarını söyledi. Çıtlak, hastanede polis gözetiminde hasar tespiti yapılacağını ve sorumlular hakkında şikayette bulunacaklarını belirtti. 

Son Güncelleme: 18.12.2014 17:44
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