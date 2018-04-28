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Türkiye ve KKTC Afet konusunda protokol imzaladılar...

TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı  Başkanlığı (SSTB) arasında,  Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Türkiye ve KKTC Afet konusunda protokol imzaladılar...

TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı  Başkanlığı (SSTB) arasında,  Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:15
Türkiye ve KKTC Afet konusunda protokol imzaladılar...

 TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı  Başkanlığı (SSTB) arasında,  Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokol,  afet ve acil durumlar oluşmadan önce, işbirliği alanlarının saptanıp geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda insani yardım faaliyetlerinin evrensel kurallar çerçevesinde kurumsal bir şekilde icrası ile bilimsel, teknik ve hukuksal bilginin değişiminin sağlanmasını amaçlıyor.

Protokole AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Sivil  Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi imza koydu.

Lefkoşa Merit Otel’de yer alan protokol imza töreninde, Sivil  Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu birer de konuşma yaptı.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, konuşmasında, 1 yıldır protokol üzerinde çalıştıklarını kaydetti ve bu protokolü ve ön görülen iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın arama kurtarma  ekibinin gelişmesinde AFAD’ın büyük katkıları olduğunu kaydeden Çelebi, protokolle bu işbirliğinin daha resmi hale geleceğini ve yasal altyapı oluşturulacağını ifade etti.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Çelebi, TC Devleti ve AFAD Başkanlığına teşekkürlerini sundu.

GÜLLÜOĞLU

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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da konuşmasında, protokolün yıllardır devam eden Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye olan desteğinin,  özel olarak da AFAD’ın Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na afet ve acil durumlar alanında yapılan desteğinin bir devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Güllüoğlu, KKTC’de, bundan sonraki işbirliklerinin çerçevesini çizecek olan bu anlaşmayı imzalamak ve uluslararası katılımlı üniversiteler arası arama ve kurtarma oyunlarına yönelik bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla bulunduğunu söyledi.

Çalıştıkları afet ve acil durumlar, krizlerle ilgili alanların hayatın içinde olan ve işbirliklerinin çok öne çıktığı ve önemli olduğu alanlar olduğunu dile getiren Güllüoğlu, bir ülkenin bilgi birikiminin bir başkasına aktarılmasının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu anlamda hem bildiklerini paylaşmaya hem de öğrenmeye hazır olduklarını ifade den Güllüoğlu, Kıbrıs’ın kendileri  için önemli bir coğrafya olduğunu belirtti ve desteklerinin bundan sonra da her anlamda devam edeceğini belirtti.

Güllüoğlu, protokolün yaşaması ve gelişmesi temennisinde de bulundu ve halkın afet ve acil durum farkındalığının arttığı, risk azaltma anlamında güvenli yaşam alanları ve güvenli evlerin olduğu, insanların afetlerden en az zarar gördüğü bir dünyayı hayal ettiklerini vurguladı.

Güllüoğluı, bu işbirlikleriyle hem toplumun daha fazla eğitilmesi hem de makro politikaların ve kanunların bunlara göre belirlenmesinin yolunu açmak istediklerini de dile getirdi.

PROTOKOLÜN İÇERİĞİ

Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü’nün içeriği şöyle açıklandı:

“Protokol, Taraflar arasında uzun yıllardır mevcut olan kurumsal işbirliği alanlarının geliştirilmesini; Çalışan personelin karşılıklı diyaloglarının gelişimi ve bilgi paylaşımının sağlanması için personel değişim programı oluşturulmasını; Afet öncesi eğitim, tatbikat, kongre ve çalıştay gibi etkinliklere karşılıklı davetlerin yapılmasını; Deprem gözlem sistemlerinin kurulması, işletilmesi, veri paylaşımı ve sisteminin geliştirilmesini; Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) harici sınıflandırma kapsamında gerekli eğitim, tatbikat ve sınav hazırlıkları ile ilgili gerekli desteğin sağlanmasını; Köpekli arama kurtarma ekibinin oluşturulması için ihtiyaç duyulacak eğitmen eğitimi, köpek eğitimi ve teminini; Kullanımı izne tabii olan basılı ve dijital belge, doküman, yayın ve bu gibi bilgilerin karşılıklı paylaşımını; Ulusal ve uluslararası afet ve acil durum hizmet alanlarında taraf ekiplerinin birlikte çalışmasını kapsamaktadır.”

 

Son Güncelleme: 28.04.2018 15:20
Anahtar Kelimeler:
TcKktcAfetAnlaşması
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