“Türk Yıldızları”nın gösterisi yine vatandaşları Girne’ye akın ettirdi

GELENEKSELLEŞEN GÖSTERİ NEDENİYLE GİRNE’DE YOLLARIN KAPANMASI, TRAFİĞİN KİLİTLENMESİ COŞKUYU AZALTMADI

“Türk Yıldızları”nın her yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdiği ve gelenekselleşen gösterisi bu yıl da vatandaşları coşturdu.

KKTC’nin her yanından Girne’ye akın eden binlerce vatandaş, sahilleri, Girne Limanı’nı ve Atatürk Anıtı ile Dome Otel civarıyla, bölgedeki apartmanların üstünü doldururken, yoğunluktan kilitlenen trafik ve kapanan yollar bile coşkuyu azaltmadı. Sadece vatandaşlar değil turistler de gösteriyi ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, alanında dünyanın en başarılı ekiplerinden kabul ediliyor.