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06 Ocak 2017 Cuma 09:12

TÜRK-SEN: “ASGARİ ÜCRET 2 BİN 937 TL OLMALI”

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TÜRK-SEN: 'ASGARİ ÜCRET 2 BİN 937 TL OLMALI”
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TÜRK-SEN: “ASGARİ ÜCRET 2 BİN 937 TL OLMALI”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, dövizdeki değişim göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 bin 937 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında “2009 yılında 816 Dolar olan asgari ücret bugün 510 Dolar’dır. 2009 yılındaki Asgari Ücrete ulaşmak için Asgari Ücret 2 bin 937 TL olmalıdır” dedi.

Yeni asgari ücretin hala belirlenmediğini dile getiren Bıçaklı, Ticaret Odası yöneticilerinin asgari ücretle ilgili ifadelerini de eleştirdi.

Bıçaklı, “Bir eli yağda diğer eli balda olan bu yöneticiler unutmasınlar ki ithal ettikleri ürünleri tüketen bu ücretlerinin artırılmasına itiraz ettikleri kişilerdir. Tavsiyem bindikleri dalı kesmesinler” dedi.

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Türk-senArslan BıçaklıAsgari ücret
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