Türk Birliği Dayanışma Derneği Türk Dünyası Kurultayı’na Katıldı

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), KKTC’nin tanıtılması için girişimleri çerçevesinde Kazakistan’ın Almaata şehrinde Türk Dünyası Kurultayı’na katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneği Gençlik Kollarının temsil ettiği “Türk Dünyası Kurultayı” buluşmasında, Türk Dünyasının sorunlarının irdelendiği ve çözüm arandığı bir platformda konuşma yapan Türk-Bir Gençlik Kolları kurucu üyesi Süleyman Aksu, KKTC’nin izolasyonlar altında Türkiye’nin desteği ile bugünlere geldiğini, bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin desteği ile özellikle Türk Dünyasında da hak ettiği yeri alacağına vurgu yaptı.

Aksu 18-26 Temmuz’da Kırgızistan Cumhurbaşkanlığının özel daveti ile bir heyetin Kırgızistan’a gideceğini de söyledi.





