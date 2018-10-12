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Tüketiciler Derneği’nden Domates Uyarısı

Tüketiciler Derneği’nden Domates Uyarısı

12 Ekim 2018 Cuma 19:00
Tüketiciler Derneği’nden Domates Uyarısı

IŞIK: “LİMİT ÜSTÜ KALINTILARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, domateslerde limit üstü kalıntı bulunmasından endişe duyduklarını kaydederek, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Işık, bir hafta süreyle domates satın almayacaklarını kaydederek, Tüketiciler Derneği’nin bu ürün için boykot kararı aldığını bildirdi.

Yazılı açıklamasında, Gıda Güvenliği Yasası’na rağmen tüketicilerin sağlığının korunamadığını savunan Işık, “Tüketiciler sağlıklarını korumak için ürünleri kullanmasın” dedi.
 

Son Güncelleme: 12.10.2018 23:10
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