TÜKETİCİLER DERNEĞİ: “SEÇİM İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRDİ”

Tüketiciler Derneği, seçimin mevcut durumu değiştirmediği, istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini ileri sürdü.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında,

halkın iktidar için öncelik verdiği UBP ile hükümet ortaklığını peşinen ve kesinlikle reddeden bazı partilerin bu tavırlarının halka hizmet ve sorumluluktan kaçmak ve yalnız UBP seçmenine değil kendi seçmenlerine de saygısızlık olduğunu iddia etti

Işık, yeni bir erken seçime derneklerinin karşı olduğunu da ifade etti ve başkanlık sistemine geçilmesini istedi.