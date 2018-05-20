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Tüketiciler Derneği Plajlar Hakkında Konuştu...

KKTC Tüketiciler Derneği, plajlara girişin engellenemeyeceğini ve ücret talep edilemeyeceğini belirterek, Plajların Kullanım ve Denetim Yasası’nın uygulanması için Başbakan Tufan Erhürman’ı göreve çağırdı.

Tüketiciler Derneği Plajlar Hakkında Konuştu...

KKTC Tüketiciler Derneği, plajlara girişin engellenemeyeceğini ve ücret talep edilemeyeceğini belirterek, Plajların Kullanım ve Denetim Yasası’nın uygulanması için Başbakan Tufan Erhürman’ı göreve çağırdı.

20 Mayıs 2018 Pazar 22:06
Tüketiciler Derneği Plajlar Hakkında Konuştu...

TÜKETİCİLER DERNEĞİ, PLAJLARIN KULLANIM VE DENETİM YASASI’NIN UYGULANMASI İÇİN BAŞBAKAN’I GÖREVE ÇAĞIRDI

KKTC Tüketiciler Derneği, plajlara girişin engellenemeyeceğini ve ücret talep edilemeyeceğini belirterek, Plajların Kullanım ve Denetim Yasası’nın uygulanması için Başbakan Tufan Erhürman’ı göreve çağırdı.


Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşların plaja girişlerinin “plaj işletmecileri tarafından” engellendiğini belirtti, bunun; halkın devlete ve siyasilere olan güvenini sarstığını kaydetti.
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Işık, Plajların Kullanım ve Denetim Yasası’nın uygulanması için Ombudsman’ın iki kez Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na “uyarıda bulunduğunu, bu uyarının dağıtımının Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve yerel makamlara yapıldığını”, ancak bunun dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
TüketicilerDerneğiPlaj
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