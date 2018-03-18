TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ

Tüketiciler Derneği hükümet ile Ekonomi ve Enerji bakanlığı’nı ve basını tüketici haklarının korunmasına daha çok ilgi göstermeye çağırdı.



Dernek, “onbinlerce tüketicinin” sorunları halledilinceye kadar “dernek kapısından ayrılmadığını” ancak 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinliklerine ilginin “sıfır” olduğunu belirtti.



Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, tüketicilerin hakları için mücadele ettikleri ekonomik sektör mensuplarının bu etkinliklere büyük ilgi göstermesinin verdikleri mücadelenin sonucu olduğunu savundu.



Tüketici Kredileriyle ilgili yasal güncellemelerin bekletilmesinini tüketicileri mağdur ettiğini kaydeden Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye görevinde başarılar diledi ve tüketici haklarıyla ilgili yasaların çıkarılmasını istedi.