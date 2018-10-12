banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94476
ALTIN
232.877
DOLAR
5.9345
STERLİN
7.8521
EURO
6.8730
Girne’de Bir Genç Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Boykot moykot yok!
BOYKOT MOYKOT YOK!
Polise gelerek teslim oldu
POLİSE GELEREK TESLİM OLDU
Tansu 8 ay hapis yatacak
TANSU 8 AY HAPİS YATACAK
banner282
Flaş Haber
Boykot moykot yok!
Kapat

TÜK Hibe Yemlik Arpa Uygulamasına Devam Edecek

TÜK Hibe Yemlik Arpa Uygulamasına Devam Edecek

12 Ekim 2018 Cuma 08:16
TÜK Hibe Yemlik Arpa Uygulamasına Devam Edecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), her anaç küçükbaş hayvanı için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere hibe yemlik arpa verilmesi uygulamasına 15 Ekim Pazartesi gününden itibaren devam edileceğini duyurdu.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun “Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Desteklenmesi” kararı kapsamında, 10 Eylül’den itibaren başlattığı uygulama kapsamında Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup Toprak Ürünleri Kurumu’na iletilen listelerdeki her anaç küçükbaş hayvan için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere, 30 kilo yemlik arpa daha verilerek, her anaç küçükbaş hayvan için verilen yemlik arpa miktarı 60 kiloya tamamlanmış olacak.

Açıklamada, hak ettikleri hibe yemlik arpaları almak isteyen hayvan besleyicilerinin daha önceki hibe yemlik arpa alımlarını gerçekleştirdikleri Toprak Ürünleri Kurumu şubelerinden, doğrudan müracaat yöntemi veya şube telefonlarını arayarak, gün almalarının, mağduriyet yaşamamaları için önem arz ettiği belirtildi.

Şube telefon numaraları şöyle: “Güzelyurt Şubesi 714 11 67, Haspolat Şubesi 233 54 16, Akdoğan Şubesi 377 73 18, Geçitkale Şubesi 373 33 19, İskele Şubesi 371 25 06, Kumyalı Şubesi 375 50 80, Mağusa Ambar No:4 Şubesi 0533-8647343.”

Son Güncelleme: 12.10.2018 11:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güç-Sen, Serbest Liman’da Çimento Dolum Tesisi İzni Verilmesine Karşı Çıktı
Güç-Sen, Serbest Liman’da Çimento Dolum Tesisi İzni Verilmesine Karşı Çıktı
Resmi Gazete’den Haberler
Resmi Gazete’den Haberler
“engelsiz Işıklar Ritim Grubu” Mersin’de Festivalde
“engelsiz Işıklar Ritim Grubu” Mersin’de Festivalde
Girne’de Bir Genç Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı
Girne’de Bir Genç Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı
Boykot moykot yok!
Boykot moykot yok!
UKÜ’lü Akademisyenlerin Çalışmaları “Marka Kent” Adlı Sergide Yer Aldı
UKÜ’lü Akademisyenlerin Çalışmaları “Marka Kent” Adlı Sergide Yer Aldı
GAÜ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ, 12 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 10:00’DA GERÇEKLEŞECEK
GAÜ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ, 12 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 10:00’DA GERÇEKLEŞECEK
DAHA TEMİZ BİR AYLUGA GÖLETİ İÇİN EL ELE VERİLDİ
DAHA TEMİZ BİR AYLUGA GÖLETİ İÇİN EL ELE VERİLDİ
TURİZM; DÜNYANIN EN BÜYÜK ENDÜSTRİ VE İŞVEREN SEKTÖRLERİNDEN BİRİSİDİR
TURİZM; DÜNYANIN EN BÜYÜK ENDÜSTRİ VE İŞVEREN SEKTÖRLERİNDEN BİRİSİDİR
DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ BİRCAN AKÇAGİL’E BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ BİRCAN AKÇAGİL’E BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim