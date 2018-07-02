Trafikte Son Bir Haftada 619 Suç İşlendi!

KKTC’de son bir haftada polisin ülke genelinde yürüttüğü trafik denetimlerinde, toplam 5 bin 619 araç sürücüsü kontrol edildi.



Kontrol edilen araç sürücülerinin 663’ü ile ilgili ileri işleme gidilirken, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 158’i süratli, 6’sı tehlikeli, 19’u dikkatsiz, 47’si seyrüsefer ruhsatsız, 21’i sürüş ehliyetsiz, 25’i alkollü, 12’si muayenesiz, 27’si sigortasız, 9’u “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücülerin 131’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 41’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 149’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

















