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Trafik canavarı yollarda

Trafik canavarı yollarda

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:46
Trafik canavarı yollarda
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Muhtemelen demir toplayıcısı bir vatandaşımızın kullandığı aracının arkasına gelişigüzel atılmış demir hurdalar trafikte kaosa neden oldu.

Yol boyunca arkasında gelişigüzel atıl demir metal parçaları ile yolda giden aracın içerisinden yol boyunca asflt yol içerisine demir parçalarının düştüğünü belirten vatandaşımız, trafikteki bu aracı polise ihbar ettiğini belirtti.

Bu şekilde sorumsuzca ve insan hayatını hiçe sayarak araç kullanan demir toplayıcısının trafikte bu şekilde araç kullanmasına tepki gösteren vatandaşlar, demir atık yüklü aracın yanından geçerken araç sürücüsünü uyardıklarını ancak araç sürücüsünün de kendilerine tepki gösterdiğini belirttiler.

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