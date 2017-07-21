Toprak Ürünleri Kurumu’ndan Üreticilere Duyuru

Toprak Ürünleri Kurumu, zahire ödemelerinin Credit West Bankası üzerinden yapılması konusunda herhangi bir protokol imzalamadığını duyurdu.

TÜK, ZAHİRE ÖDEMELERİNİN CREDIT WEST BANKASI ÜZERİNDEN YAPILMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR PROTOKOL İMZALAMADIĞINI DUYURDU

Toprak Ürünleri Kurumu, zahire ödemelerinin Credit West Bankası üzerinden yapılması konusunda herhangi bir protokol imzalamadığını duyurdu.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan açıklamada, bir gazetede Credit West Bankası tarafından yayımlanan ilanın, kurumu bağlamadığı vurgulandı.

Açıklamada, ilanda belirtilen zahire teslimi karşılığı ödemelerin direkt ödeme değil bankanın inisiyatifinde kredi kullanımıyla ilgili olduğu kaydedildi.