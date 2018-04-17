TKP Yeni Güçler: ” Hayat Pahalılığı 4 Ayda Bir Verilsin. Yeni Asgari Ücret Belirlensin”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Türk Lirası’nın değer kaybına yol açan döviz cinsinden paraların hızlı yükselişi karşısında ilk adım olarak Kamu Görevlileri Yasası’nda değişiklik yapılarak hayat pahalığının 4 ayda bir maaşlara yansıtılması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesini önerdi.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, bunlar yapıldığı takdirde piyasadaki korku halinin ortadan kalkacağını ve ekonomideki para dolaşımının normalleşeceğini ifade etti.

Çakıcı, bu acil önlemler yanında, okul harçlarında kur sabitlemesi, kamu ihalelerindeki TL kaynaklı kayıplarının telafi edilmesi gibi yardımcı önlemlerin de alınıp gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çakıcı, “Beklemek, geciktirmek veya zamana yaymaya çalışmak toplum üzerinde telafisi güç zararlara yol açacaktır” diyerek, hükümeti daha fazla gecikmeden harekete geçmeye davet etti.

Çakıcı, Türk Lirası'nın değer kaybından doğan döviz cinsinden paraların hızlı yükselişinin piyasaları olumsuz etkilediğini vurgulayarak, hükümetin döviz konusunda bir yol haritası olduğunu açıklamasına karşın ortada atılmış bir adım olmadığını belirtti.