TKP Yeni Güçler Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

ÇAKICI: “ESNAFIN FERYADINA HÜKÜMET DUYARSIZ KALMAYA DEVAM EDİYOR”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve parti yetkililerinin esnaf ziyaretleri sürüyor.

TKP Yeni Güçler Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Çakıcı, Başkan Yardımcıları Tözün Tunalı ve Seval Oyaltan, Lefkoşa ve Girne İlçe Başkanları, MYK üyeleri ve Parti Meclisi üyelerinin katılımıyla esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çakıcı, açıklamasında, büyük sorunlarla boğuşan esnafın iflas noktasında olduğunu, esnafın feryatlarına Hükümetin duyarsız kalmaya devam ettiğini savundu.

Çakıcı, TKP Yeni Güçlerin son 1 aylık süreçte 600’e yakın esnafla yüz yüze yaptığı istişarelerde esnafın derdinin büyük olduğunu ve turist mevsimi olmasına karşın belediye temizlik hizmetlerinden şikâyetçi olduğunun görüldüğünü söyledi.

Sınır kapılarında, Rum barikatlarında Rumların sıkı bir şekilde denetlenmesine karşın, Türk barikatlarda Kıbrıslı Türklere yönelik denetimin olmamasından dolayı küçük esnafın batma noktasına geldiğini ileri süren Çakıcı, yurt dışından gelen turistlerin çarşıya yeterli ilgi göstermeyip alışveriş yapmadığını da belirtti.

Özellikle Kıbrıslı Türklere ait olan dükkânların el değişmesinin düşündürücü boyuta geldiğini anlatan Çakıcı, hükümetlerin seçimden sonra halkın sorunları ile ilgilenmediklerini ve sadece kendi yakınlarına ve kendilerine menfaat sağlayacak kararlara imza koymalarının halkı bıktırdığını savundu.

TKP Yeni Güçler olarak vatandaşla kucaklaşmaya devam edeceklerini belirten Çakıcı, sorunları yerinde görüp vatandaşa sahip çıkacak kararların alınmasında vatandaşın sözcüsü olacaklarını kaydetti.

Çakıcı, “Bizler halkımızın sesi olmak ve onların sorunlarını çözmek için mücadele verip bu düzeni değiştirmek için yollarda olmaya devam edeceğiz. Sadece seçim döneminde değil her zaman halkımızın yanında olacağız. Güç halkındır. Bunu hiç kimse unutmasın. Ülkemizde değişim mutlaka olacaktır. Bu değişimi KKTC halkı gerçekleştirecektir. Gelecek için gençlerimiz için mutlaka değişim diyoruz” ifadelerini kullandı.