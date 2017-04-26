TKP Yeni Güçler, Bulut’un Açıklamalarının Kabul Edilemez Olduğunu Belirtti

TKP Yeni Güçler, Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarının Türkiye’nin denizaşırı vilayeti olduğu açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, yaptığı açıklamada, Kıbrıs halkları ve büyük çoğunluğu KKTC coğrafyasında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Yiğit Bulut tarafından yapılan açıklamaya bir yanıyla kızarken, diğer yanıyla güldüğünü herkesin bilmesinde yarar olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin, tarihleri boyunca kimliğini, kişiliğini, gelenek ve göreneklerini, karşısındakinin inancına saygıyı içeren kendine özgü Müslümanlık yorumuyla dünyaya örnek olmuş bir halk olduğunu dile getiren Davulcu, “Bulut’un, Türkiye’nin Kıbrıs coğrafyasında uluslararası hukukun ve kuralların sonucu bulunduğunu unutarak, sıradan bir vatandaşmış vurgusu yapıp; buralara Türkiye’den su elektrik getirildiğini söylemesinin ise ayrıca kınanması gereken bir olgu olduğunu” belirtti.

“Türkiye, KKTC’ye su hediye etmemiştir, su satmaktadır” diyen Davulcu, Türkiye’den gelen suyun bir damlasının bile Güney Kıbrıs’a gitmediğini de anımsattı.

Davulcu, “Kıbrıslı Türkler, kimliğine kişiliğine, siyasi iradesine yönelen her tür saldırıyı kendine özgü olgunluğuyla yanıtlamıştır, bundan sonra da yanıltmaya devam edecektir. Kimsenin bundan en küçük şüphesi olmasın” dedi.

“Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un bu ve buna benzer geçmişten beridir yaptığı ve halen devam eden ‘ipe sapa gelmez’ açıklamaları hangi kafayla yaptığını merak ediyor” diyen Davulcu, “Kimsenin, hele de Yiğit Bulut gibi isminin anlamını taşımaktan aciz, atanmış birinin Kıbrıs Türk halkına ve onun yarattığı değerlere dil uzatmaya, ‘parasını biz veriyoruz’ diyerek bu ülkeyi yıllardır sömüren ayrılıkçı politikaları kutsamaya, gerçekmiş gibi sunmaya hakkı yok” dedi.