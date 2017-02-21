“Tiyatronun Sınır İhlali” Kitabı Tanıtıldı

İki toplumun yakınlaşması ve barış kültürünün oluşması için verilen 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle Türkçe ve Yunanca anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı Güney Lefkoşa’da düzenlenen törenle tanıtıldı.

GECEDE ENOSİS VE TAKSİM POLİTİKALARI KINANDI

İki toplumun yakınlaşması ve barış kültürünün oluşması için verilen 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle Türkçe ve Yunanca anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı Güney Lefkoşa’da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu işbirliğinde Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkarides’in yazdığı kitabın Güney Lefkoşa’daki Satirigo Tiyatrosu’ndaki tanıtımında Enosis ve taksim politikaları da kınandı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, İki Toplumlu Sanat Komitesi Eş Başkanı Andrulla Vasiliu, Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve gazeteci Larku Larkusu’n konuşmacı olduğu etkinlikte, iki toplumun yakınlaşmasına ve barış kültürünün oluşmasına sanatçıların çok önemli katkı yaptığı belirtildi.

Konuşmalarda, her engele, zorluğa ve baskıya rağmen ortak vatan bilinciyle sanatsal mücadele veren sanatçıların herkese örnek olmasının altı çizildi.

Gecede, Satirigo Tiyatrosu yönetici ve sanatçılarından Stelyos Kafkarides, Hristos Zanos ve Mikis Louzidu ise 30 yıllık sanatsal mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın dinleti sunduğu gece, kitap imzalama ve kokteyle son buldu.