Tırda kaçak 18 Suriyeli…

Girne Turizm Limanı’na bugün öğle saatlerinde giriş yapan “Beşparmak” isimli gemideki bir tırda gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 18 kişi bulundu.
Tır sürücüsü C.Ç’nin (E-45) tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Girne Turizm Limanı’na bugün öğle saatlerinde giriş yapan “Beşparmak” isimli gemideki bir tırda gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 18 kişi bulundu.
Girne Turizm Limanı’na bugün öğle saatlerinde giriş yapan “Beşparmak” isimli gemideki bir tırda gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 18 kişi bulundu.
Tır sürücüsü C.Ç’nin (E-45) tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.