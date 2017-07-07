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07 Temmuz 2017 Cuma 10:38

Tıp-iş Başkanı Usar’dan Açıklama

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar, kamu hekimlerinin muhatabının yargı ve Cumhurbaşkanlığı değil, Sağlık Bakanlığı ve hükümet olduğunu kaydederek, “Makamınızın sorumluluğu size ağır gelmiş olabilir, bunu anlarız. Ama verdiğiniz sözleri unutmanızı anlamamızı beklemeyin” dedi.

Tıp-iş Başkanı Usar'dan Açıklama
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“KAMU HEKİMLERİNİN MUHATABI YARGI VE CUMHURBAŞKANLIĞI DEĞİL, SAĞLIK BAKANLIĞI VE HÜKÜMETTİR”

“MAKAMINIZIN SORUMLULUĞU SİZE AĞIR GELMİŞ OLABİLİR, BUNU ANLARIZ. AMA VERDİĞİNİZ SÖZLERİ UNUTMANIZI ANLAMAMIZI BEKLEMEYİN”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar, kamu hekimlerinin muhatabının yargı ve Cumhurbaşkanlığı değil, Sağlık Bakanlığı ve hükümet olduğunu kaydederek, “Makamınızın sorumluluğu size ağır gelmiş olabilir, bunu anlarız. Ama verdiğiniz sözleri unutmanızı anlamamızı beklemeyin” dedi.

Halkın sağlık hizmeti beklediğini söyleyen Usar, “On yıllardır biriken sorunları sadece sıcak su akıtarak çözebileceğinizi mi sandınız?” diye sordu.

Tıp-İş Başkanı Usar, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bugün yerel bir gazetede “Sağlığı siyasete yem ediyor” başlıklı açıklamalarına yanıt vererek, “Sendikamız yurttaşlarımızın sağlık hakkı için siyaset yapmaya ve doğruları söylemeye devam edecek. Yapacağımız siyasetin sizin yapmaya çalıştığınız siyasetten çok daha gerçekçi, dürüst ve halk yararına olacağından emin olabilirsiniz” dedi.

“SAYIN SUCUOĞLU ‘YENİ HASTANE YAPACAĞIZ’ DEMİŞTİ. YENİ HASTANE NEREDE?”

Usar, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“İnsanların niyetlerini anlamak isterseniz söylediklerine değil yaptıklarına bakınız. Sayın Sucuoğlu göreve geldiği zaman ‘Mevcut maaşlarla doktor çalıştırılamaz. Hekimlerin özlük haklarını iyileştireceğiz’ demişti.  Peki, ne oldu? Hekimlerin hastanede kalmasını özendirecek özlük hakkı iyileştirilmesi yapılmadı. Aksine hekimler arasındaki eşitsizlik daha da artırıldı.

Sayın Bakan, ‘Çalışacak hekim bulamıyoruz’ demişti. Sonra ‘Türkiye’den gelip de çalışmaya can atan birçok hekim var’ deyiverdi.  Hastanelerin alt yapı ve fiziki koşulları yetersiz dediğimizde Sayın Sucuoğlu ‘Yeni hastane yapacağız’ demişti.  Peki, yeni hastane nerede?”

“SİYASETİN KENDİ TEKELİNİZDE OLDUĞUNU MU SANIYORSUNUZ?”

Sucuoğlu’nun kendilerini siyaset yapmakla suçladığını da belirten Usar, şöyle devam etti:

“Evet siyaset yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır ve her yurttaş siyaset yapabilir. Siz siyasetin kendi tekelinizde olduğunu mu sanıyorsunuz? Sayın Sucuoğlu, biz sizin gibi sürekli değişen, söylediğini unutup her gün başka başka şeylerin söylendiği, yalanlardan ibaret siyaset yapmıyoruz. Siyaset halk yararına, doğruları söyleyerek yapılır. Sizin niyetiniz sağlığı özelleştirerek insanları sağlık hakkını kullanmaktan mahrum etmektir.  Başarısızlıklarınızı ört bas etmek için günah keçisi aramayın.”

Kamu hekimlerinin muhatabının ne yargı ne de Cumhurbaşkanlığı olduğunu kaydeden Tıp-İş Başkanı şunları da söyledi:

“Sendikamızın muhatabı Sağlık Bakanlığı ve hükümettir. Makamınızın sorumluluğu size ağır gelmiş olabilir, bunu anlarız. Ama verdiğiniz sözleri unutmanızı anlamamızı beklemeyin. Halk sağlık hizmeti bekliyor. On yıllardır biriken sorunları sadece ‘sıcak su akıtarak’ çözebileceğinizi mi sandınız? Sendikamız yurttaşlarımızın sağlık hakkı için siyaset yapmaya ve doğruları söylemeye devam edecektir. Yapacağımız siyasetin sizin yapmaya çalıştığınız siyasetten çok daha gerçekçi, dürüst ve halk yararına olacağından emin olabilirsiniz.”

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