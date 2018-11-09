banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92585
ALTIN
215.595
DOLAR
5.4871
STERLİN
7.1277
EURO
6.2299
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
GAZİMAĞUSA 112 İSTASYONU AÇILDI
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Kermiya sınır kapısından ülkemize giriş yapmak isterken alınan ihbar üzerine aracında arama yapılmak istendiği sırada tasarrufunda bulunan uyuşturucuları dışarı atmak isterken yakalanan zanlı Theodotos Theodotou bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Kermiya sınır kapısından ülkemize giriş yapmak isterken alınan ihbar üzerine aracında arama yapılmak istendiği sırada tasarrufunda bulunan uyuşturucuları dışarı atmak isterken yakalanan zanlı Theodotos Theodotou bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Kasım 2018 Cuma 13:04
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak

Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Theodotos Theodotou’nun daha önceden ülkeye uyuşturucu madde sokacağının bilgisi alınması üzerine takibe alındığını söyledi. Polis zanlının 5 Kasım 2018 tarihinde, saat 20.00 sıralarında,  Kermiya Kara Giriş Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmak istediği esnada aracının polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan 3 ayrı poşet şeklindeki 2 gram hintkeneviri ve 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi yere attığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak 1 gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde ülkemize kumar oynamak için geldiğini ve söz konusu maddeleri kendi kullanımı için getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Murat Döşenci zanlının ifadesinin henüz teyit tekzibinin tamamlanmadığını, alınan emarelerin tahlil sonuçlarının beklendiği ve henüz poşet üzerindeki parmak izi tespitinin yapılamadığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TheodotouKokain
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
Ötüken'de intihar
Kanunsuz Ava Yasal İşlem
Kanunsuz Ava Yasal İşlem
Belediyeler Birliği’nden 10 Kasım Mesajı... Özçınar: “atatürk’ün Gösterdiği Yolda İlerleme Kararlığındayız”
Belediyeler Birliği’nden 10 Kasım Mesajı... Özçınar: “atatürk’ün Gösterdiği Yolda İlerleme Kararlığındayız”
Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kabul Etti
Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kabul Etti
Çalışma Bakanı Çeler, Engelli Derneklerini Kabul Etti
Çalışma Bakanı Çeler, Engelli Derneklerini Kabul Etti
Çağ-sen: “li-koop’ta Çoğunluk Sendikası Olduk”
Çağ-sen: “li-koop’ta Çoğunluk Sendikası Olduk”
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
Meral Akıncı, “fetine’yi Ararken-missing Fetine” Belgeselinin İlk Gösterimine Katıldı
Meral Akıncı, “fetine’yi Ararken-missing Fetine” Belgeselinin İlk Gösterimine Katıldı
Domuz eti skandalı!
Domuz eti skandalı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim