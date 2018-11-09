Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Theodotos Theodotou’nun daha önceden ülkeye uyuşturucu madde sokacağının bilgisi alınması üzerine takibe alındığını söyledi. Polis zanlının 5 Kasım 2018 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Kermiya Kara Giriş Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmak istediği esnada aracının polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan 3 ayrı poşet şeklindeki 2 gram hintkeneviri ve 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi yere attığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak 1 gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde ülkemize kumar oynamak için geldiğini ve söz konusu maddeleri kendi kullanımı için getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Murat Döşenci zanlının ifadesinin henüz teyit tekzibinin tamamlanmadığını, alınan emarelerin tahlil sonuçlarının beklendiği ve henüz poşet üzerindeki parmak izi tespitinin yapılamadığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.