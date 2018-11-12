Teskol teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber





Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Merve Çakır mahkemede verdiği ifadede olayı anlattı. Çakır, 8 Kasım’da Murat Teskol isimli zanlının Lapta'da Ramazan Koç’a ait ikametgâhın bahçesindeki ambardan 500 TL değerinde demir kesme makinesi, 330 TL değerinde kaynak makinesi ve 700 TL değerinde bir jeneratör çaldığını aktardı. Çakır, zanlının suçunu kabul ettiğini, gönüllü ifade vererek emarelerin bulunmasına yardımcı olduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çakır, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı Teskol’un davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 20’şer bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmasına karar verdi.

