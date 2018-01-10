Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113589
ALTIN
161.078
DOLAR
3.7982
STERLİN
5.1357
EURO
4.5476
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Yağmurlu Hava Geliyor
Yağmurlu Hava Geliyor
banner256

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN BORÇ ÖDEME UYARISI

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN BORÇ ÖDEME UYARISI

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:51
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN BORÇ ÖDEME UYARISI
banner238

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN BORÇ ÖDEME UYARISI

31 EKİM’A KADAR OLAN BORÇLARIN EN GEÇ 19 OCAK CUMA GÜNÜNE KADAR ÖDENMESİ İSTENDİ

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ekim 2017 tarihine kadar olan borçlarını en geç 19 Ocak 2018 Cuma gününe kadar ödemesini istedi.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim 2017 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 30 Haziran 2017 sonu itibariyle 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin ise hatlarının iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’nda kaza!
Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’nda kaza!
İSKAN YOLSUZLUĞU AĞIR CEZA GÜNDEMİNDE
İSKAN YOLSUZLUĞU AĞIR CEZA GÜNDEMİNDE
DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?
DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim