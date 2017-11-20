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20 Kasım 2017 Pazartesi 20:54

TDP ADAY ADAYLARI BELLİ OLDU

TDP ADAY ADAYLARI BELLİ OLDU
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TDP ADAY ADAYLARI BELLİ OLDU

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 7 ocak seçimlerine yönelik milletvekilliği aday adaylığı listesi kabul edildi.

 Parti Meclisi tarafından onaylanan aday adaylığı listesi 26 Kasım Pazar Günü üyelerin onayına sunulacak ve sıralama belli olacak.

TDP ADAY ADAYLARI

LEFKOŞA
Adnan Eraslan                         Okul müdürü
Asım İdris                                Eğitimci
Barış Erkmen                           Finans Uzmanı
Av. Boysan Boyra                     Avukat
Bülent Kılıçoğlu                       Satış Pazarlama Müdürü
Çelen Çağansoy                       Radyo Programcısı
Dağdoğan Sadrazam                Emekli astsubay
Yrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel          Akademisyen
Evrim Hınçal                            İş insanı
Av. Mine Atlı                            Avukat
Mustafa Erk Uzman                 Veteriner
Dr. Suphi Hüdaoğlu                 Doktor
Tekin Birinci                            Lisanslı Futbol Temsilcisi-Turizmci

Kontenjanlar
1- Cemal Gürsel Özyiğit          Eğitimci (TDP Genel Başkanı)
4- Dr. Özlem Gürkut               Doktor
5- Dr. Halil Hızal                     Doktor

MAĞUSA
Ahmet Denizer                      Gayrımenkul Yatırım-Proje Danışmanı
Ece Balcı                               Mimar
Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara   Akademisyen
Hüseyin Angolemli                Emekli Öğretmen
İlknur Işıl Türkmen                Öğretmen
Av. Seyit Ahmet Güler           Avukat
Taçam Gökbörü                     Esnaf
Ümit Emin                            Pazarlama Müdürü
Ümit Karagözlü                     Memur
Yasemin Çobanoğlu              Çevre Mühendisi
Yeşim Dede                          Öğretim Görevlisi

Kontenjanlar
3- Doç. Dr. Mürüde Çelikağ    Akademisyen
6- Barış Başel                        Sosyal Hizmet Uzmanı

GİRNE
Av. Ayşe Öztabay                  Avukat
Elmas Tokay                        Gazeteci
Faize Sertel                         Öğretmen
Hamide Gül Dağkıran          Öğretmen
Meral Başkal                       Diyetisyen
Sibel Karaca                        Fizyoterapist
Zeki Çeler                            Siyaset Bilimci
Ziya Egemen Sencer           Eczacı

Kontenjanlar
3- İlkşen Varoğlu                Öğretmen
4- Zafer Hüray                    Emekli Astsubay

İSKELE
Cemaliye Soğancı               Öğretim Görevlisi
Erkut Yılmabaşar                İş İnsanı
Hasan Bilgehan                  Yazılımcı
Yaşar Gündeğer                  Mimar

Kontenjan
2- Salim Özbolat                Öğretmen

GÜZELYURT
Adnan Kemal İşbilir           Çiftçi
Ayhan Salih Korel              Emekli Sosyal Hizmet Memuru
Kamil Gilanlıoğlu               Esnaf
Metin Ertop                       Emekli Memur

Kontenjan
2- Neşe Ertok                  Öğretmen

LEFKE
Cem Kızılgök                    Esnaf
Orhun Karagözlü              Emekli Polis Komutanı


 
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