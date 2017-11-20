TDP ADAY ADAYLARI BELLİ OLDU

Parti Meclisi tarafından onaylanan aday adaylığı listesi 26 Kasım Pazar Günü üyelerin onayına sunulacak ve sıralama belli olacak.Adnan Eraslan Okul müdürüAsım İdris EğitimciBarış Erkmen Finans UzmanıAv. Boysan Boyra AvukatBülent Kılıçoğlu Satış Pazarlama MüdürüÇelen Çağansoy Radyo ProgramcısıDağdoğan Sadrazam Emekli astsubayYrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel AkademisyenEvrim Hınçal İş insanıAv. Mine Atlı AvukatMustafa Erk Uzman VeterinerDr. Suphi Hüdaoğlu DoktorTekin Birinci Lisanslı Futbol Temsilcisi-Turizmci1- Cemal Gürsel Özyiğit Eğitimci (TDP Genel Başkanı)4- Dr. Özlem Gürkut Doktor5- Dr. Halil Hızal DoktorAhmet Denizer Gayrımenkul Yatırım-Proje DanışmanıEce Balcı MimarYrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara AkademisyenHüseyin Angolemli Emekli Öğretmenİlknur Işıl Türkmen ÖğretmenAv. Seyit Ahmet Güler AvukatTaçam Gökbörü EsnafÜmit Emin Pazarlama MüdürüÜmit Karagözlü MemurYasemin Çobanoğlu Çevre MühendisiYeşim Dede Öğretim Görevlisi3- Doç. Dr. Mürüde Çelikağ Akademisyen6- Barış Başel Sosyal Hizmet UzmanıAv. Ayşe Öztabay AvukatElmas Tokay GazeteciFaize Sertel ÖğretmenHamide Gül Dağkıran ÖğretmenMeral Başkal DiyetisyenSibel Karaca FizyoterapistZeki Çeler Siyaset BilimciZiya Egemen Sencer Eczacı3- İlkşen Varoğlu Öğretmen4- Zafer Hüray Emekli AstsubayCemaliye Soğancı Öğretim GörevlisiErkut Yılmabaşar İş İnsanıHasan Bilgehan YazılımcıYaşar Gündeğer Mimar2- Salim Özbolat ÖğretmenAdnan Kemal İşbilir ÇiftçiAyhan Salih Korel Emekli Sosyal Hizmet MemuruKamil Gilanlıoğlu EsnafMetin Ertop Emekli Memur2- Neşe Ertok ÖğretmenLEFKECem Kızılgök EsnafOrhun Karagözlü Emekli Polis Komutanı

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