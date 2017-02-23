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23 Şubat 2017 Perşembe 19:07

TC İle KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması İmzalandı

TC İle KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması İmzalandı
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ANKARA’DA İMZALANAN ANLAŞMAYA, KKTC ADINA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SANER İMZA ATTI

SANER, TÜRKİYE’DEKİ TEMASLARINI BU AKŞAM TAMAMLAYIP, KKTC’YE DÖNECEK, YARIN DA ANLAŞMAYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

SANER: “TÜRKİYE’NİN SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ TECRÜBESİNDEN YARARLANACAĞIZ”

Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla, iki ülke arasındaki sosyal güvenlik alanındaki işbirliği, değişen ve gelişen koşullarla sosyal güvenlik şartlarına uygun olarak güncellendi.

Ankara’da imzalanan anlaşmaya, KKTC adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner imza koydu.

Ankara temaslarını bu akşam tamamlayarak yurda dönecek Saner’in Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasıyla ilgili yarın saat 10.00’da bakanlıkta basın toplantısı düzenleyeceği de açıklandı.

SANER: “HER ALANDA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE, SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA DA BİZE DESTEK VERİYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’de bulunmaktan ve iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki anlaşmayı imzalamaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Her alanda olduğu gibi Türkiye’nin sosyal güvenlik alanında da kendilerine tüm desteği verdiğini belirten Saner, “Anlaşmayla Türkiye’nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız” dedi.

“ŞİMDİYE KADAR 5 ANLAŞMA İMZALANDI...SON 8 AYDA 2...”

İki ülke arasında bugüne kadar 5 anlaşma imzalandığını kaydeden  Saner, son 8 ayda iki anlaşmaya daha imza koyarak iki ülkenin iş sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik konusundaki işbirliğini onayladığını ifade etti.

Bakan Saner, bugün imzalanan anlaşmanın iki ülkenin işbirliğinin, 30 yıl içerisinde değişen ve gelişen iş koşulları ile sosyal güvenlik şartlarına uygun olarak güncellendiğini söyleyerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin pekişerek, TC ve KKTC vatandaşlarına dünya koşullarında daha çağdaş hizmet verilmesine imkan sağlayacağını belirtti.

MÜEZZİNOĞLU: “ANLAŞMANIN GÜNCELLENMESİNE İHTİYAÇ DUYULDU”

Törende Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da konuştu.

İki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki ilk işbirliği anlaşmasının 1987’de imzalandığını söyleyen Müezzinoğlu, gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak anlaşmanın güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“ENOSİS ANLAYIŞI BU İŞİN DÜĞÜMÜ”

Kıbrıs konusunda da açıklama yapan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını istediğini dile getiren Müezzinoğlu şöyle devam etti:

“Rum kesiminin ‘Enosisci anlayışı ne yazık ki buna yine fırsat vermedi. Bizim, adadaki Türk halkının özgürlüğü ve geleceğe güvenli bir şekilde yürümesi dışında bir talebimiz yok. İki halkın birlikte yaşaması, hak ve hukukunun korunması dışında talebimiz yok ama onların Enosis anlayışı bu işin düğümünü oluşturuyor. Artık kendileri bilir diyerek bundan sonraki süreci bugüne kadar olduğu gibi birlikte devam ettireceğiz”


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