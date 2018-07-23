banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95855
ALTIN
188.030
DOLAR
4.7474
STERLİN
6.2387
EURO
5.5633
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı…
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı
10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bu Akşam KKTC’ye Geliyor...

ÇAVUŞOĞLU CUMHURBAŞKANI AKINCI VE MECLİS’TEKİ SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bu Akşam KKTC’ye Geliyor...

ÇAVUŞOĞLU CUMHURBAŞKANI AKINCI VE MECLİS’TEKİ SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:30
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bu Akşam KKTC’ye Geliyor...

ÇAVUŞOĞLU CUMHURBAŞKANI AKINCI VE MECLİS’TEKİ SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
CUMHURBAŞKANI AKINCI SAAT 19.30’DA ÇAVUŞOĞLU’NU KABUL EDECEK, ARDINDAN HEYETLERARASI ÇALIŞMA YEMEĞİNE GEÇİLECEK
ÇAVUŞOĞLU İLE MECLİS’TE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI DA YARIN SARAYDA OLACAK
AKINCI İLE ÇAVUŞOĞLU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI DA YAPACAK
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere bu akşam KKTC’ye geliyor. 
Çavuşoğlu, yaklaşık 17 saat sürecek KKTC’deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelerek Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, özel uçakla bu akşam saat 19.00’da Ercan Havaalanı’na gelecek Çavuşoğlu, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.  
Cumhurbaşkanı Akıncı, Çavuşoğlu’nu saat 19.30’da kabul edecek. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temaslarını yarın da sürdürecek.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın saat 10.00’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul edecek. Kabulde, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleri de yer alacak. 
Görüşmenin ardından saat 11.00’de Akıncı ile Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın açıklaması yapacak.
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın saat 11.50’de Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.
Öte yandan TC Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine ilişkin “Sayın Bakanımız, 23-24 Temmuz 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır” ifadeleri yer aldı.
 


banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 13:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesini Eleştirdi
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesini Eleştirdi
Haftalık Trafik Raporu... En Çok Kaza Süratli Araç Kullanmaktan Meydana Geldi
Haftalık Trafik Raporu... En Çok Kaza Süratli Araç Kullanmaktan Meydana Geldi
Seyir Halinde Cep Telefonu İle Konuşmak Ve Süratli Araç Kullanmak Suçundan 216 Sürücü Rapor Edildi
Seyir Halinde Cep Telefonu İle Konuşmak Ve Süratli Araç Kullanmak Suçundan 216 Sürücü Rapor Edildi
Sağlık Merkezlerinde Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Eğitimleri Başlatıldı
Sağlık Merkezlerinde Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Eğitimleri Başlatıldı
Hava Durumu... Sıcaklık 41’e Kadar Yükselecek, Yarından İtibaren 4 Derece Düşecek
Hava Durumu... Sıcaklık 41’e Kadar Yükselecek, Yarından İtibaren 4 Derece Düşecek
Yıllık Tarımsal Kira Müracaat Alımları 3 Ağustos Tarihine Kadar Uzatıldı
Yıllık Tarımsal Kira Müracaat Alımları 3 Ağustos Tarihine Kadar Uzatıldı
Alayköy’deki Yangında 400 Dönüm Yandı
Alayköy’deki Yangında 400 Dönüm Yandı
DPÖ, 2017 Ödemeler Dengesi Rakamlarını Açıkladı... 2017’de Dış Ticaret Açığı 1 Milyar 672,8 Milyon Dolara Yükseldi
DPÖ, 2017 Ödemeler Dengesi Rakamlarını Açıkladı... 2017’de Dış Ticaret Açığı 1 Milyar 672,8 Milyon Dolara Yükseldi
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Sağlık Bakanlığı Ve Barolar Birliği İşbirliğinde Seminer Düzenleniyor
Sağlık Bakanlığı Ve Barolar Birliği İşbirliğinde Seminer Düzenleniyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim