TC Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'ye Geldi!

“FİLİSTİN’DEKİ YARALILARI TÜRKİYE’YE GETİRİP TEDAVİ ETTİRMEK İSTİYORUZ. ANCAK MISIR DA İSRAİL DE ŞU AN İÇİN UÇAKLARIMIZIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİ. DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR, NETİCESİNİ BEKLİYORUZ”

“HÜR DÜNYAYA SESLENİYORUM; BU ZULÜME ARTIK DUR DENİLMELİ”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye geldi.

Özel uçakla saat 20.30 sıralarında Ercan Devlet Havaalanına inen Akdağ’ı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve diğer yetkililer karşıladı.

Akdağ havaalanında yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayına girilen günlerde İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı ABD’nin de desteğini alarak adeta bir terör devleti gibi hareket edip zorbalık yaptığını kaydetti.

Gelen haberlere göre 60 civarında şehit ve 2000 civarında yaralı olduğunun bilindiğini ve İslam dünyası başta olmak üzere hür dünyanın bu zulme dur demedikçe İsrail’in ABD’yi de arkasına alarak buna devam edeceğini kaydeden Akdağ, “Zulüm ile âbad olanın âhiri berbâd olur” deyişini hatırlattı.

Acil durumlardan da sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak olayın insani yardım kısmıyla ilgilendiğini belirten Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatlarıyla Filistin’de yaralananları Türkiye’ye getirip tedavi ettirmek istediklerini kaydetti.

Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Genelkurmay Başkanlığı’nca uçakların hazır bekletildiğini fakat ne İsrail ne de Mısır’ın uçakların inişine izin verdiğini, bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanından da destek istediğini bildirdi.

TC Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler ile söz konusu iki ülkeyle diplomatik temaslarının sürdüğünü de belirten Akdağ, bu girişimlerin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

“En azından umarım ki insanlıklarını henüz kaybetmemişlerdir ve oradaki durumu uygun olan yaralıların Türkiye’ye getirilmesine bir şekilde fırsat tanırlar” diyen Akdağ, “Bir kere daha buradan hür dünyaya sesleniyorum; bu zulme artık dur denilmeli” şeklinde konuştu.