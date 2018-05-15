Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101540
ALTIN
184.717
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0092
EURO
5.2632
2 şişe içki için yandılar
2 ŞİŞE İÇKİ İÇİN YANDILAR
Gümüş halen bulunmadı
GÜMÜŞ HALEN BULUNAMADI
3 ay hapis yatacak
3 AY HAPİS YATACAK
Tabela hırsızları yakalandı
TABELA HIRSIZLARI YAKALANDI
banner256

TC Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'ye Geldi!

“FİLİSTİN’DEKİ YARALILARI TÜRKİYE’YE GETİRİP TEDAVİ ETTİRMEK İSTİYORUZ. ANCAK MISIR DA İSRAİL DE ŞU AN İÇİN UÇAKLARIMIZIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİ. DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR, NETİCESİNİ BEKLİYORUZ”

TC Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'ye Geldi!

“FİLİSTİN’DEKİ YARALILARI TÜRKİYE’YE GETİRİP TEDAVİ ETTİRMEK İSTİYORUZ. ANCAK MISIR DA İSRAİL DE ŞU AN İÇİN UÇAKLARIMIZIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİ. DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR, NETİCESİNİ BEKLİYORUZ”

15 Mayıs 2018 Salı 19:39
TC Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'ye Geldi!

“FİLİSTİN’DEKİ YARALILARI TÜRKİYE’YE GETİRİP TEDAVİ ETTİRMEK İSTİYORUZ. ANCAK MISIR DA İSRAİL DE ŞU AN İÇİN UÇAKLARIMIZIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİ. DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR, NETİCESİNİ BEKLİYORUZ”

“HÜR DÜNYAYA SESLENİYORUM; BU ZULÜME ARTIK DUR DENİLMELİ”

 Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye geldi.

Özel uçakla saat 20.30 sıralarında Ercan Devlet Havaalanına inen Akdağ’ı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve diğer yetkililer karşıladı.

Akdağ havaalanında yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayına girilen günlerde İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı ABD’nin de desteğini alarak adeta bir terör devleti gibi hareket edip zorbalık yaptığını kaydetti.

banner277
Gelen haberlere göre 60 civarında şehit ve 2000 civarında yaralı olduğunun bilindiğini ve İslam dünyası başta olmak üzere hür dünyanın bu zulme dur demedikçe İsrail’in ABD’yi de arkasına alarak buna devam edeceğini kaydeden Akdağ, “Zulüm ile âbad olanın âhiri berbâd olur” deyişini hatırlattı.

Acil durumlardan da sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak olayın insani yardım kısmıyla ilgilendiğini belirten Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatlarıyla Filistin’de yaralananları Türkiye’ye getirip tedavi ettirmek istediklerini kaydetti.

Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Genelkurmay Başkanlığı’nca uçakların hazır bekletildiğini fakat ne İsrail ne de Mısır’ın uçakların inişine izin verdiğini, bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanından da destek istediğini bildirdi.

TC Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler ile söz konusu iki ülkeyle diplomatik temaslarının sürdüğünü de belirten Akdağ, bu girişimlerin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

“En azından umarım ki insanlıklarını henüz kaybetmemişlerdir ve oradaki durumu uygun olan yaralıların Türkiye’ye getirilmesine bir şekilde fırsat tanırlar” diyen Akdağ, “Bir kere daha buradan hür dünyaya sesleniyorum; bu zulme artık dur denilmeli” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 15.05.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANYardımcısıAkdağKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu
LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu
DAÜ'de ortak slogan: ''Kanımız Filistin'e Can Verecek''
DAÜ'de ortak slogan: ''Kanımız Filistin'e Can Verecek''
DAÜ'nün olimpik atletinden çifte Türkiye şampiyonluğu
DAÜ'nün olimpik atletinden çifte Türkiye şampiyonluğu
GAÜ Eczacılık Fakültesi, geleneksel önlük giydirme töreni ailelerinde katılımı ile gerçekleşti
GAÜ Eczacılık Fakültesi, geleneksel önlük giydirme töreni ailelerinde katılımı ile gerçekleşti
İsrail Lefkoşa’da Protesto Edildi!
İsrail Lefkoşa’da Protesto Edildi!
“Kıbrıs Mitolojisi” Yayınlandı"
“Kıbrıs Mitolojisi” Yayınlandı"
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs, Theodorakis’le Bir Araya Geldi
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs, Theodorakis’le Bir Araya Geldi
Öz kaynaklar 85 milyon TL
Öz kaynaklar 85 milyon TL
Tuğsan’a Girne’den destek
Tuğsan’a Girne’den destek
HTKS İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı’na Katıldı!
HTKS İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı’na Katıldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim