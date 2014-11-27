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TBMM'de Aşk Skandalı!

Milletvekili danışmanı Y.A., ile TBMM’deki bankoda görevli Ş.O. arasında..

TBMM'de Aşk Skandalı!

Milletvekili danışmanı Y.A., ile TBMM’deki bankoda görevli Ş.O. arasında..

27 Kasım 2014 Perşembe 10:27
TBMM'de Aşk Skandalı!
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TBMM İLGİNÇ BİR AŞK SKANDALIYLA ÇALKALANIYOR

İddiaya göre, bir milletvekilinin danışmanı Y.A. ile evli olan ve TBMM halkla ilişkiler binasındaki banko görevlisi Ş.O. arasında ilişki yaşandı. İddiaya göre, Ş.O. ilişkisini bitirmek istediğini Y.A.’ya aktardı. Y.A. ise bu durumu kabullenmeyerek tacizini sürdürdü.
Ş.O.’nun ilişkilerinin bittiğini söylemesi ve bu konuda ısrarcı olmasına rağmen, Y.A. yeniden birlikte olma konusunda ısrarcı oldu. Hatta Y.O. ilişkilerini kocasına ve çevresine açıklamakla tehdit etti.
Y.A.’nın tacizlerinden usanan Ş.O., durumu kocasına anlattı. Kocası duruma sert tepki gösterirken, Ş.O. ile birlikte savcılığa giderek Y.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ş.O. ayrıca, Meclis Başkanlığı’na başvurarak Y.A.’yı şikâyet etti.



ÇİFTTEN SUÇ DUYURUSU

Durumu öğrenen Y.A. ise Ş.O.’nun gönüllü olarak kendisiyle ilişkiye girdiğini bildirerek, rıza dışı bir taciz veya tehdidin bulunmadığını savundu. Y.O. da TBMM Başkanlığı’na karşı şikâyet başurusu yaptı.Bu gelişmeler üzerine TBMM Başkanlığı, “aşk skandalı” konusunda soruşturma açtı. Bir muhakkik tayin edilirken, Y.A. ile Ş.O.’nun ifadeleri alındı.
Ş.O.’nun psikolojik olarak sorun yaşadığı bir dönemde zafiyette bulunarak Y.A. ile yakınlaştığını, ancak Y.A.’nın durumu ileri götürmek isteyerek kendisini taciz ve tehdit ettiğini savundu.
Y.A. ise Ş.O.’nun kendisinin rızası doğrultusunda yakınlaşma ve birliktelik yaşandığını dile getirdiği öğrenildi. TBMM Başkanlığı yetkilileri olayı doğrularken, adli sürecin devam ettiğini buna paralel olarak TBMM’nin personel kuralları dahilinde soruşturmanın sürdürüldüğünü ve henüz sonuçlanmadığını belirtti. 
Son Güncelleme: 27.11.2014 10:35
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