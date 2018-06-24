Tatlısu’da Orçan kazandı

Tatlısu Belediye Başkanlığı için bugün yapılan seçimi DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 51,29’la kazandı.
YSK’nın sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, Tatlısu Belediyesi'nde sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 5
Açılan Sandık Sayısı: 5
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1001
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 820
Seçime Katılma Oranı: %49,63Geçerli Oy Sayısı: 774
Geçersiz Oy Oranı: 46
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Ali Çil (UBP) 268 34,63
DP Ahmet Hayri Orçan (DP) 397 51,29
BAĞ31 İbrahim Uyanır (BAĞ31) 100 12,92
BAĞ30 Şıh Muhittin Arslan (BAĞ30) 9 1,16