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Tatar: “UBP, ülke yönetimine her zaman hazırdır”

Tatar: “UBP, ülke yönetimine her zaman hazırdır”

09 Kasım 2018 Cuma 14:38
Tatar: “UBP, ülke yönetimine her zaman hazırdır”

“KKTC'Yİ GELİŞTİRMELİYİZ ÇÜNKÜ KIBRIS'TA ANLAŞMA UMUDU YOKTUR”
Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni parti meclisi, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığında ilk kez toplantısını bugün yaptı.
Toplantıda, kurultay sonrası oluşan parti meclisi üyelere toplantıda üyelere sertifikaları da verildi. 
Toplantının başında yeni parti meclisi üyelerine seslenen UBP Genel Başkanı Tatar, UBP'nin her zaman ülke yönetimine hazır olduğunu vurguladı. 
Ersin Tatar, partinin zor bir kurultay süreci geçirdiğini ancak başarıyla bu süreci tamamladıklarını belirterek, partide görev yapan başta eski başkan Hüseyin Özgürgün olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.
Tatar, önemli bir sınavı başarıyla tamamlayan UBP'nin kurultayını tüm kesimlerin yakından izlendiğini ifade ederek, "ülke yönetiminde olmamız bekleniyor" dedi. 
“BÖYLE MALİYE BAKANLIĞI OLAMAZ”
7 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda UBP'nin iradesini ortaya koyduğunu ve sonuca herkesin saygı duyduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti: 
"Ülkeye, halkımıza ve partimize hizmet için buradayız, bundan sonrası çok çalışmalıyız. Üyelerimize gençlerimize kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte çok çalışacağız. Ülkede sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz… Memleket gündeminde UBP vardır çünkü UBP her zaman ülkede umuttur.  Yeni ekip yeni oluşum. Ülkede yeni gelişmeler olabilir ama bizim UBP olarak acelemiz yok, ana muhalefet olarak biz üzerimize düşeni yapacağız”
Hükümete de eleştiride bulunan Tatar,  2019 Bütçesi daha görüşülmeden açık verdiğini belirterek, “ Böyle Maliye Bakanlığı olamaz” yorumunda bulundu.
Tatar, “Bütçe görüşmelerinde 21 milletvekiliyle muhalefeti artıracağız. Hükümetin büyük ortaklarının sayısı ancak bizim sayımızı bulabiliyor. Bütçede tüm milletvekillerimizle muhalefeti artıracağız" ifadelerini kullandı.
"KKTC'Yİ GELİŞTİRMELİYİZ ÇÜNKÜ KIBRIS'TA ANLAŞMA UMUDU YOKTUR" 
UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, önemli olanın KKTC'nin gelişmesi ve yüceltilmesi olduğunu vurguladı. 
Rum liderin Kıbrıs konusunda hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Tatar, “KKTC'yi geliştirmeliyiz çünkü Kıbrıs'ta anlaşma umudu yoktur” dedi.
Tatar, UBP olarak iktidara her zaman hazır ve talip olduklarını da ama ana muhalefet görevini de yerine getireceklerini kaydetti. 
 

Son Güncelleme: 09.11.2018 19:08
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