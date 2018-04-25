Tasfiye Halindeki KTHY’nin Genel Müdürlük Binası 30 Nisan’da Satışa Çıkarılıyor!

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Genel Müdürlük ve yönetim binası, 30 Nisan Pazartesi günü açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, açık artırma saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu’nda 5 milyon Sterlin taban fiyatla başlayacak.



2 dönüm 1,200 ayakkare büyüklüğündeki KTHY binası, en yüksek teklifi yapan alıcıya satılacak.



Açık artırmaya katılacak gerçek kişilerden kimlik kartı; kamu kurum kuruluşlar ve tüzel kişilerden yetki belgesi istenecek.

Satışa arz edilen taşınmaz malı açık artırma gününden önce görmek isteyenlerin, yarın saat 12.00’ye kadar 227 26 13 ve 228 30 68 numaralı telefonları arayarak Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden randevu almaları gerekiyor.