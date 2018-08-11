Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sınay, TC Orman Genel Müdürü Karacabey İle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Bakanlık Müdürü Mehmet Biray’dan oluşan heyet Ankara temasları çerçevesinde TC Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e ziyarette bulundu.

Ziyarette, iki ülke arasında yürütülmekte olan “Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı” değerlendirildi ve gelecek dönemde yapılabilecek işbirliği olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede; ağaçlandırma, fidanlık, orman yangınlarıyla mücadele, Geçitköy mesire alanı, KKTC Orman Dairesi’nin kurumsal yapısı vb. hususlarda istişareler yapıldı.

