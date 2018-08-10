Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları

İTHALDE 1, YERLİDE 4 ÜRÜN LİMİT ÜSTÜ ÇIKTI
Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında ithal ürünlerden birinde, yerli ürünlerin ise dördünde limit üstü kalıntı tespit edildi
45 ithal üründen sadece, Onbaşı İşl. Ltd’e ait çeri domateste limit üstü ilaç kalıntısı tespit edilerek bu ürün menşeine iade edildi.
18 yerli ürün arasından Yeşilyurt’ta Ayhan Gemikonaklı'ya ait üzüm üretiminden alınan 3’üncü ürün numunesinde de ilacın limit altına düşmemesinden dolayı ürün imha edildi.
Ayrıca, Çayönü’nde Halil Bender'e ait roka ve Ozanköy’de Ahmet Kayım'a ait maydanoz ürünlerinde tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı bu ürünler de imha edildi.
Yeşilyurt’ta Tünel Dörtlemez'e ait sultani üzüm (2’nci alımda) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
|
1
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
2
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
3
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
5
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
6
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
7
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
8
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
9
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
10
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
12
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
13
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Kepek
|
Temiz
|
14
|
M.Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
15
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
16
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
17
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
19
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
20
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
22
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Limit Üstü
|
23
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
24
|
Mu.Mustafa Ömeroğlu
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
25
|
Mu.Mustafa Ömeroğlu
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
26
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa
|
Temiz
|
27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Siyah Erik
|
Temiz
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
30
|
Kemal Palamut
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
31
|
Kemal Palamut
|
İthal
|
Taze Fasulye(Rodos)
|
Temiz
|
32
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
33
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
34
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
35
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Amut(S.M)
|
Temiz
|
36
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
37
|
Baharyolu
|
İthal
|
Acı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
38
|
Baharyolu
|
İthal
|
İsot Biber
|
Temiz
|
39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiwi
|
Temiz
|
40
|
Baharyolu
|
İthal
|
Kırmızı Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
41
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
42
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Gala)
|
Temiz
|
43
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
44
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
45
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Santa Maria)
|
Temiz
|
46
|
Dalda Gıda Sanayi
|
Mağusa
|
Biber
|
Temiz
|
47
|
Kamuran Endo
|
Akçay
|
Molehiya
|
Temiz
|
48
|
Ayhan Gemikonaklı
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Limit Üstü
|
49
|
Okan Günsayan
|
Akçay
|
Salatalık
|
Temiz
|
50
|
Tünel Dörtlemez
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Limit Üstü
|
51
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Maydanoz
|
Limit Üstü
|
52
|
Tarsan Ltd.
|
Çatalköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
53
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Acı Biber
|
Temiz
|
54
|
Tarsan Ltd.
|
Çatalköy
|
Kabak
|
Temiz
|
55
|
Şaban Yahya
|
Çayönü
|
Böğrülce
|
Temiz
|
56
|
Halil Bender
|
Çayönü
|
Roka
|
Limit Üstü
|
57
|
Halil Şeker
|
Çayönü
|
Kavun
|
Temiz
|
58
|
Altay Çoban
|
Serdarlı
|
Molehiya
|
Temiz
|
59
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
60
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
61
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Kabak
|
Temiz
|
62
|
İbrahim Uyanır
|
Tatlısu
|
Bamya
|
Temiz
|
63
|
İsmail Özdenefe
|
Çatalköy
|
Verigo Üzüm
|
Temiz