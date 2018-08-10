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Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları

10 Ağustos 2018 Cuma 09:18
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları

İTHALDE 1, YERLİDE 4 ÜRÜN LİMİT ÜSTÜ ÇIKTI

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında ithal ürünlerden birinde, yerli ürünlerin ise dördünde limit üstü kalıntı tespit edildi

45 ithal üründen sadece, Onbaşı İşl. Ltd’e  ait çeri domateste limit üstü ilaç kalıntısı tespit edilerek bu ürün  menşeine iade edildi.

18 yerli ürün arasından Yeşilyurt’ta Ayhan Gemikonaklı'ya ait üzüm üretiminden alınan 3’üncü ürün numunesinde de ilacın limit altına düşmemesinden dolayı ürün imha edildi.

Ayrıca, Çayönü’nde Halil Bender'e ait roka ve Ozanköy’de Ahmet Kayım'a ait  maydanoz ürünlerinde tavsiye dışı  ilaç kullanılmasından dolayı bu ürünler de imha edildi.

Yeşilyurt’ta Tünel Dörtlemez'e ait sultani üzüm (2’nci alımda) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

İsim                                  Yerli/ithal                   Ürün                    Analiz Sonucu

1

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

2

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

3

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

5

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

6

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

7

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

9

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

10

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

13

Holly Grains Ltd.

İthal

Kepek

Temiz

14

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

15

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

16

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

17

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

19

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

20

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

21

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

22

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Çeri Domates

Limit Üstü

23

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

24

Mu.Mustafa Ömeroğlu

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

25

Mu.Mustafa Ömeroğlu

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

26

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Erik

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

30

Kemal Palamut

İthal

Armut

Temiz

31

Kemal Palamut

İthal

Taze Fasulye(Rodos)

Temiz

32

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

33

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

34

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

35

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Amut(S.M)

Temiz

36

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

37

Baharyolu

İthal

Acı Kırmızı Pul Biber

Temiz

38

Baharyolu

İthal

İsot Biber

Temiz

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiwi

Temiz

40

Baharyolu

İthal

Kırmızı Tatlı Pul Biber

Temiz

41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

42

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma (Gala)

Temiz

43

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

44

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

45

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut (Santa Maria)

Temiz

46

Dalda Gıda Sanayi

Mağusa

Biber

Temiz

47

Kamuran Endo

Akçay

Molehiya

Temiz

48

Ayhan Gemikonaklı

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Limit Üstü

49

Okan Günsayan

Akçay

Salatalık

Temiz

50

Tünel Dörtlemez

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Limit Üstü

51

Ahmet Kayım

Ozanköy

Maydanoz

Limit Üstü

52

Tarsan Ltd.

Çatalköy

Patlıcan

Temiz

53

Ahmet Kayım

Ozanköy

Acı Biber

Temiz

54

Tarsan Ltd.

Çatalköy

Kabak

Temiz

55

Şaban Yahya

Çayönü

Böğrülce

Temiz

56

Halil Bender

Çayönü

Roka

Limit Üstü

57

Halil Şeker

Çayönü

Kavun

Temiz

58

Altay Çoban

Serdarlı

Molehiya

Temiz

59

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısu

Salatalık

Temiz

60

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısu

Domates

Temiz

61

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısu

Kabak

Temiz

62

İbrahim Uyanır

Tatlısu

Bamya

Temiz

63

İsmail Özdenefe

Çatalköy

Verigo Üzüm

Temiz

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Son Güncelleme: 10.08.2018 12:45
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