TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA AYDINKÖY İLE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Aydınköy ile sürdürüyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü saat 18:30’da Aydınköy Spor Kulübü’nde ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile “Bazı Önemli Sebze Hastalıkları ve Zararlıları” konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek, gece eğitimi bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.