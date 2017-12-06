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06 Aralık 2017 Çarşamba 14:53

TAM 2 YIL SAKLANDI

Gazantep’te öz kızına tecavüz suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası alınca sırra kadem basan Mehmet Korkmaz Girne’de ortaya çıktı

TAM 2 YIL SAKLANDI
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Türkye’nn Gazantep ilnde öz kızına tecavüz etme suçundan yargılanan ve 17 yıl 6 ay hapisilk cezası alan Mehmet Korkmaz, mahelle sakinlerinin ve aile fertlerinin ‘linç korkusuyla’ ortadan kayboldu. Türkye’de kırmızı bültenle aranan Korkmaz’ın, Kuzey Kıbrıs’a kaçmış olabileceğ düşüncesiyle KKTC polisinin de durumdan haberdar edildiği öğrenildi. Tam 2 yıl süreyle Girne’de ikamet eden ve bahçe işler yapan Mehmet Korkmaz, sonunda polis tarafından ele geçirildi ve dün Girne mahkemesne çıkarıldı. Mahkeme, Korkmaz’ın adesne karar verd. Kardeşnn kmlğn sahteled İddalara göre, Gazantepl Mehmet Korkmaz, Türkye’de öz kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanıyordu. Dava görüşülürken, zanlı Korkmaz daha karar açıklanmadan hapis yatmamak için KKTC’ye kaçtı. Kardeşi Arf Korkmaz’ın kimliğini sahteleyen zanlı, 2 Ekim 2015 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptı. Burada akrabaları olduğu öğrenilen zanlı, 2 yılı aşkın bir süre bahçıvanlık yaparak geçindi. Türkiye adli makamları KKTC yetkililerine zanlının 17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğunu bildirip, adresini talep etti. Girne polis, önceki gün tespit ederek gözaltına aldı. Türkiye bildirdi, polis yakaladı Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Türkye’de öz kızına tecavüz ettiği için hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Korkmaz’ın, kardeş Arif Korkmaz’ın TC kimilğini sahteleyip 2 Ekm 2015 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Polis, 4 Kasım tarihinde Türkye’de gelen yazılı talepte zanlının adresinin istendiğin belirterek, önceki gün Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ülkeye giriş yaparken kullandığı Arif Korkmaz adına düzenlenen kimliğini sahtecilik şubesinde incelendiğini kaydeden polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme taleb kabul etti. İade edilecek Zanlı, hakkında yürütülen “Sahte resim evrakı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temin ve KKTC’ye kanunsuz giriş yapma” soruşturmasının ardından cezaevine gönderilecek. Zanlı iade işlemler tamamlandıktan sonra Türkiye’de gönderilecek 
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