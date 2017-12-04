Takla attı, sürüklendi

Kazalı araç olay yerinden kaldırılana kadar, polis yolda önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Devrim DEMİR - Havadis

Yoldan geçenler tarafından bulunan Arife Özdemir, kaza yerine gelen “112” Hızır Servis ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ercan Havalimanı’nda çalıştığı ve işten çıkarak evine gittiği öğrenilen Arife Özdemir, yönetimindeki NR 961 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken Ulukışla yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.