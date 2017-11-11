Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Kasım 2017 Cumartesi 10:29

SÜTLÜCE ONA DUA EDİYOR

Tırla çarpışarak ikiye bölünen traktörün sürücüsü yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

SÜTLÜCE ONA DUA EDİYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Ercan-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce kavşağında dün sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, 74 yaşındaki Sevgen Yağlı ağır yaralandı.


Zeytin toplamaya gittiği öğrenilen ve yolda üzücü bir kaza geçiren Sevgen Yağlı’nın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Polisten alınan bilgiye göre kaza dün sabah 09.30 sıralarında, Ercan-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce kavşağında meydana geldi. Yönetimindeki BB 167 plakalı traktör ile Sütlüce’den, Ercan-İskele anayoluna dikkatsizce çıkan 74 yaşındaki Sevgen Yağlı, o esnada Ercan’dan İskele istikametine doğru, anayol üzerinde seyretmekte olan 53 yaşındaki Özcan Özdemir yönetimindeki GP 380 plakalı tır aracın önünü tıkadı.


Traktörden savruldu


Çarpışma sonucu traktörün üzerinden savrulan 74 yaşındaki Sevgen Yağlı, ağır yaralanarak, ambulans ile önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.


Zeytin toplamaya gidiyordu


Dün sabah traktörü ile evinden ayrılan Sevgen Yağlı, Çamlıca köyüne zeytin toplamaya gidiyordu.
Büyük üzüntü yaratan feci kazanın ardından Başta Sütlüce olmak üzere tüm bölge sakinleri Sevgen Yağlı’nın sağlığına kavuşması için dua ediyor. Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre, kazaya karışan kamyon sürücüsü Özcan Özdemir ise gözaltına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
SÜTLÜCE ONA DUA EDİYOR
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku