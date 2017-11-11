SÜTLÜCE ONA DUA EDİYOR

Ercan-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce kavşağında dün sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, 74 yaşındaki Sevgen Yağlı ağır yaralandı.





Zeytin toplamaya gittiği öğrenilen ve yolda üzücü bir kaza geçiren Sevgen Yağlı’nın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün sabah 09.30 sıralarında, Ercan-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce kavşağında meydana geldi. Yönetimindeki BB 167 plakalı traktör ile Sütlüce’den, Ercan-İskele anayoluna dikkatsizce çıkan 74 yaşındaki Sevgen Yağlı, o esnada Ercan’dan İskele istikametine doğru, anayol üzerinde seyretmekte olan 53 yaşındaki Özcan Özdemir yönetimindeki GP 380 plakalı tır aracın önünü tıkadı.





Traktörden savruldu





Çarpışma sonucu traktörün üzerinden savrulan 74 yaşındaki Sevgen Yağlı, ağır yaralanarak, ambulans ile önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.





Zeytin toplamaya gidiyordu





Dün sabah traktörü ile evinden ayrılan Sevgen Yağlı, Çamlıca köyüne zeytin toplamaya gidiyordu.