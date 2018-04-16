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Survivor’dan diskalifiye edilmişti… Sosyal medya fenomeni oldu

Survivor yarışmasında sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Berna Canbeldek, cesur pozlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu.

Survivor’dan diskalifiye edilmişti… Sosyal medya fenomeni oldu

Survivor yarışmasında sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Berna Canbeldek, cesur pozlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:27
Survivor’dan diskalifiye edilmişti… Sosyal medya fenomeni oldu
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2014 Survivor kadrosunda olan ve takım arkadaşı Sahra Işık'a fiziksel temasta bulunduğu için diskalifiye edilen Berna Canbeldek, yarışmadan çıkarıldıktan bir süre sonra oyunculuk için kollarını sıvamıştı. Bu sezon yayınlanan Survivor yarışmasının da kadrosunda olan ve sakatlık nedeniyle diskalifiye edilen Berna Canbeldek yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada adeta fenomen oldu.

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Küçük yaşlardan beri dansla ilgilenen 1989 doğumlu Canbeldek, cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.118 bin takipçisi olan genç kadına övgüler yağarken düzgün fiziğiyle de beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
SurvivorBerna Canbeldek
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