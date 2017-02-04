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04 Şubat 2017 Cumartesi 08:00

Şüpheli Davranışları Tutuklattı

Şüpheli Davranışları Tutuklattı
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Şüpheli Davranışları Tutuklattı

Mağusa’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Nihat ve Faruk Arbak kardeşler tutuklandıNadire BAHADİNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mağusa’da düzenlediği operasyonda Nihat ve Faruk Arbak kardeşlerin üzerinde ve evlerinde yaklaşık 12 gram sentetik cannabinoid ve 3 adet ucu yanık sigara bulundu. 


Zanlılar dün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.  Mahkeme zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.12 gram bonzaiyle yakalandılarOlayın soruşturmasını yürüten polis memuru Özgür Biçenleroğlu, 2 Şubat tarihinde polis tarafından şüpheli olarak görülen zanlı Nihat Arbak’ın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gr ağırlığında sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.


Zanlı Nihat Arbak’ın evinde yapılan aramada ise 6 gram 50 miligram daha sentetik cannabionoid bulunduğunu belirten Biçenleroğlu, o esnada evde bulunan Faruk Arbak’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara ve 1 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Biçenleroğlu, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Havadis Kaynak: ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI TUTUKLATTI
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