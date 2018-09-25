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Sucuoğlu’ndan Hükümete Eleştiri…

Sucuoğlu’ndan Hükümete Eleştiri…

25 Eylül 2018 Salı 15:15
Sucuoğlu’ndan Hükümete Eleştiri…

“HALKI KORUYACAK VE HAYATI UCUZLATACAK ÖNLEMLER ALACAĞINIZA HALKIN YAŞAM STANDARDINI, ALIM GÜCÜNÜ NEREDE İSE BİTİRDİNİZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve gelecek ay yapılacak parti kurultayında Genel Başkan adayı olduğunu açıklayan Faiz Sucuoğlu, hükümeti eleştirerek “TL’deki değer kaybı karşısında aldığı kararlar halkın alım gücünü geriletti” dedi.

Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirasının değer kaybetmesi üzerine Hükümetin aldığı kararların “hiç birinin vatandaş lehine olmadığını” savundu.

Alınması düşünülen tedbirler konusunda ilgili sivil toplum örgütleri veya o sektörün paydaşlarıyla görüşülmediğini savunan Sucuoğlu, “Hal böyle iken TL’nin yabancı paralar karşısındaki yüzde 80’lik değer kaybı maalesef halkımıza katlanarak yansımaktadır” dedi.

Bu hükümet döneminde elektriğe yüzde 18 artı yüzde 30, akaryakıta yüzde 50, süt ürünlerine yüzde 60, arpaya yüzde 88 ve tüp gaza yüzde 17 zam yapıldığını, halkın bu zamlar nedeniyle döviz krizinden daha fazla etkilendiğini kaydeden Sucuoğlu, Hükümete seslenerek “Halkı koruyacak ve hayatı ucuzlatacak önlemler alacağınıza halkın yaşam standardını, alım gücünü nerede ise bitirdiniz” dedi.

Hükümetin aldığı kararlardan dolayı pek çok esnafın kepenk kapatma noktasına geldiğini savunan Sucuoğlu, “Dövizin etkisi ile daralan piyasaya; tüketiciyi koruyucu, hayatı ucuzlatıcı ve piyasaya sıcak para pompalayarak yaşanan krizi en hafif şekilde atlatılmasını sağlamak önceliğiniz olmalıydı” dedi

Sucuoğlu, koalisyon hükümetini acemilikle suçladı.

 

Son Güncelleme: 25.09.2018 18:25
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