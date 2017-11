Sucuoğlu: Sağlıkta çok yol aldık

Sucuoğlu: Sağlık ta çok yol aldık

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlıktaki bir buçuk yıllını Havadis’e değerlendirdi, sağlık alanında çalışmalarına devam edilen projeler hakkında bilgi verdi

İLERİYE TAŞIDIK: Sucuoğlu: Ekip olarak büyük bir özveri ile çalıştık, eleştiriler oldu, yalan ithamlarda bulunuldu, üzüldük ancak asla hedeflerimizden geri adım atmadık. Durmaksızın çalıştık. Bir buçuk yıl önceki sağlık ile bugün arasında büyük far var. Çok yol kat ettik

DÖNER SERMAYE YENİDEN GELECEK: Sucuoğlu: Anayasa Mahkemesi tarafından Döner Sermaye Yasası’nın bir maddesi eşitlik haklarına aykırı bulundu. Bize ilgili karar geldi. Biz de Savcılıkla, gerekli mercilerle o maddeyi düzeltip tabiî ki tekrardan Meclis’e götüreceğiz. Döner Sermaye Yasası olmazsa olmazımızdır

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, halkın daha iyi hizmet alabilmesi noktasında ekip olarak büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, sağlık alanında ciddi aşamalar kaydedildiğini belirtti.

Süreç içerisinde sağlık yasalarının yapıldığını, hastanelerin altyapılarının yenilendiğini, eksik tıbbi cihazların birçoğunun alındığını kaydeden Sucuoğlu, Lefkoşa’da yeni hastane projesi üzerinde de oldukça yoğun bir mesai yaptıklarını, ciddi enerji harcadıklarını belirtti.

Faiz Sucuoğlu, süreç içerisinde çok fazla eleştirildiklerini zaman zaman da haksız yargılamalara, yalan ithamlara maruz kaldıklarını söyleyerek üzüldüklerini ancak halka en iyi hizmeti vermek anlamında hedeflerinden asla geri adım atmadıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Sağlıkta mutlak memnuniyet dünyanın hiçbir yerinde yoktur ancak biz icraatlarımızla birçok hususta halkın memnuniyetini kazandık” dedi.

Soru: Lefkoşa’da yeni inşa edilecek hastanenin personel ihtiyacı ve donanımı, altyapısı nasıl şekillenecek? Bu konuda bir fizibilite çalışması yapıldı mı?

Sucuoğlu: “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kapanacak, tüm personeli ile birlikte yeni yapılacak olan hastaneye taşınacak. Tabiî ki bu hastane daha büyük olduğu için ara eleman, hemşire ve doktor eksiklikleri olacak. Ancak zaten bu hastanenin inşaatı zaten 2 yıl gibi bir sürede bitecek ve bu 2 yılın sonunda bu yönde gerekli çalışmalar da tamamlanmış olacak. Bana göre, doktor konusunda zaten hiç sıkıntı yok. Biz Kıbrıslı Türk doktorların gelmesini bekliyoruz. Yoksa şuana kadar 40 Türkiyeli hekim arkadaşımız ileriki dönemde KKTC’de görev yapmak için bize müracaat etti. Ben bu kapıyı birazcık açtığım anda iddia ediyorum 2 ay içerisinde minimum 300 müracaat olacak. KKTC’nin gerek sakin bir yer olması gerekse maaşların yükselmesinden dolayı Türkiyeli hekimler tarafından KKTC’ye yoğun bir ilgi var. Vizyon itibari ile aksini iddia eden arkadaşlar var ancak ben bu iddiaları duyunca gülüyorum. Geçici veya daimi biz istediğim anda bu hekim arkadaşları biz buraya çağırabiliriz.”

Soru: Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından görüş alınması nedeni ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen ve Anayasaya aykırı olduğu tespiti yapılan Döner Sermaye Yasası ile ilgili yeni bir çalışmanız var mı?

Sucuoğlu: “Anayasa Mahkemesi tarafından Döner Sermaye Yasası’nın bir maddesi eşitlik haklarına aykırı bulundu. Bize ilgili karar geldi. Biz bununla ilgili oturup Savcılıkla gerekli mercilerle o maddeyi düzeltip tabiî ki tekrardan Meclis’e götüreceğiz. Döner Sermaye Yasası olmazsa olmazımızdır. Dünya’da 64 ülkede Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan bir yasadır. Şuanda seçim yasağı var ama biz bu konuda çalışmalarımızı başlattık. Durmak yok.”

Soru: Onkoloji Merkezi’nde görev yapan bir doktorun milletvekili adayı olduğu biliniyor, bazı hastaların bu noktada çekinceleri oluştuğu ifade edilirken Sağlık Bakanlığı’nın bu zaman zarfında doktor eksikliğinin giderilmesi için yaptığı bir çalışma var mı?

Sucuoğlu: “Onkoloji Merkezi’nde üç aydır Onkolog arkadaşımız çalışıyor ve performansı ile bol bol yetiyor. Özlem Hanım zaten ihtisas yapmamıştı, dahiliye yaptı daha sonra kurs gördü ama bu arkadaşımız direkt ihtisas yaptı. Çok da memnunuz.”

Soru: Tıp-İş’e grevlerin askıya alınması noktasında Sağlık Bakanlığı tarafından bir takım sözler verilmişti. Bu sözlerin hayata geçirilmesi noktasında hangi aşamadayız?

Sucuoğlu: “İkinci iş yasağı çıkmadan önce her ne hal ise her şey güllük gülistanlıktı. İkinci iş yasağı çıktığından itibaren ansızın her şey darmadağın oldu. Bu tabiî ki doğal bir şey. Çünkü bu 50 yıllık statükonun yavaş yavaş devrildiğinin bir kararıydı o. Dolayısıyla o söylendi, bu yapıldı, grevler yapıldı. Ben hep Tıp-İş Başkanına şunu söyledim; Lütfen siyasi bir amaç için sağlığı yem etme. Bu arkadaşımız şuanda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin milletvekili adayı. Çok insafsız olmak istemiyorum ama çıkıp da zafer işaretleri ile mikrofon arkasında yüksek sesle konuşmalar, ‘UBP’ye oy vermeyeceksiniz’ demeler, Olayın siyasetleştirildiğinin en büyük göstergesiydi. En son zaten öyle bir duruma geldi destek de tamamen ortadan kalktı. Esasında baktığınızda birebir görüştüğümüz zaman hepsi, ilk defa bu kadar duyarlı bir bakanla çalıştıklarını, ilk defa kapısı bize ardına kadar açık, gece gündüz istediğimiz her zaman kendisini bulduk. Bin bir türlü haksızlık yapmamıza rağmen hep bizi bağışladı. Hep randevu verdi, randevusuz gittiğimizde de hep bizi içeri aldı. Aslında bu konuşlarda çoğu zaman fikirlerimiz örtüştü ancak ben bir bakanım, sizse sendikasınız dolayısıyla benim sorumluluklarım daha fazla. Siz sadece eylemi, menfaat yakalamayı düşünürsünüz, doğaldır sendikasınız, haklısınız ama ben halkı düşünmek zorundayım ve halka kesintisiz sağlık hizmeti vermek zorundayım. Kısacası özel görüşmelerimizde bana hak vermelerine rağmen kapıdan dışarı çıktıkları anda basına çok farklı şeyler söylediler. Bazı zamanlar o kadar abarttılar ve altı boş iddialarda bulundular ki, bu iddiaları ben cevaplamadım, başhekim cevapladı. Art niyet demek dilime varmıyor ama ayıptır diye düşünüyorum. Tamamen siyasi bir hedef vardı ve ikinci iş yasağının getirdiği, psikolojik, kaotik durum vardı. Olay neticede buralara vardı.”

Soru: Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekili adaylığı ön seçinde üyelerden en fazla oyu alarak Lefkoşa ikinci sıra milletvekili adayı oldunuz. Bu konuda yorumunuz nedir?

Sucuoğlu: “Biz ne dedikse yaptık. Eğer biri çıkar da derse ki şunu da istedik de yapılmadı, bu ayıp olur. Halka verilecek hizmet anlamında akla yakın her türlü adımı ben attım, atmaya da devam edeceğim. Beni ilgilendiren hep hazırlamış olduğum hedef, plan programım ilgilendirdi, asla geri adım atmadım. Bu da halkımızda olumlu bir tepki doğurdu. Benim en büyük mutluluğum, hastanelerden yana giderek artan halk memnuniyetidir. Gerek hijyen gerekse personelin ilgisi ile alakalı teşekkür etmek için beni arayanlar ve bakanlığa gelenler oldu. Tabi ki sağlıkta mutlak memnuniyet dünyanın hiçbir yerinde yok. Burada hem altyapı çalışmaları, hem özlük hakları hem de yasalar ile ilgili çok büyük adımlar attık. Bir buçuk yıl önceki sağlık ile şuandaki sağlık arasında büyük fark var ve bunu halk görüyor. Halk dediğimiz zaten üyelerimiz. Tabiî ki memnun olmayanlar da vardır. Onlar da beni arayıp memnun olmadıkları konuları aktarıyorlar ve anında müdahale ettiğimizi görüyorlar. Bu da ciddi bir memnuniyet yaratıyor. Benim telefonum 24 saat açıktı. Eğer toplantıdaysam da toplantı bittikten sonra cevapsız aramalarıma bakar teker teker tümüne dönüş yaparım. Bu da benim politikacı olduğum için değil mesleki bir alışkanlığımdan gelen özelliktir. Gece, gündüz, sabaha karşı hiç fark etmez, İsteyen herkes 24 saat bana ulaşabilirler. Yalandan, dedikodudan ve yalan itamdan nefret ederim. Maalesef bunlar zaman zaman karşımıza çıkıyor ve bizi çok üzüyor. Zaman zaman da bu kadar ezilmeye değer mi diye düşünüyorum, üzülüyorum ve hemen cevabını veriyorum. Doğrusunu anlatıyorum. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda halk da takdir ediyor. Sağlık Bıkanlığı’ndaki iyi niyeti görüyor.”

Soru: UBP’nin yeniden iktidara gelmesi durumunda Sağlık Bakanlığı görevine devam etme istenciniz var mı, yoksa başka bir görev talep eder misiniz?

Sucuoğlu: “Ben yönlendirmek istemem kimseyi. Ben Turizm Bakanlığı da yaptım, bir buçuk yıldır da Sağlık Bakanlığı görevini yapıyorum. Hiç gidip Başbakan’a ‘Ben şunu istiyorum’ demedim. Bu partinin vereceği bir karardır. Parti beni nerede, hangi göreve uygun görürse orada en iyi hizmeti vermeye çalışıyorum. Ben parti disiplinine inanan bir insanım. Yalan, dedikodu ve haksızlık dışında geriye kalan her şey kabulümdür. Kısmet hep birlikte göreceğiz.”