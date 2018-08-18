Sucuoğlu hükümetin kararlarının “acemiler mangası” olduklarını gösterdiğini savundu

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükümetin ekonomik krize yönelik aldığı 23 maddelik kararın halkın alım gücünü daha da geriye götürecek nitelikte olduğunu ileri sürerek, “Bugün aldığınız hem "kira" konusundaki kur sabitleme kararınız hem de "ek mesai" konusundaki kararınız bir kez daha "acemiler mangası" olduğunuzu gösterdi” iddiasında bulundu.



Sucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “her aldığınız karar maalesef ben yaptım oldu niteliğindedir. Halbuki bir karar almadan önce o konudaki tüm paydaşların da görüşü alınıp "iyi yönetişim" ilkeleri ile bağdaşan uzlaşı mantığı ile adım atılması gerekir” dedi.



Ülkenin ekonomik olarak zor günlerden geçtiğinin her kesim tarafından idrak edildiğine dikkat çeken Sucuoğlu, “Bakanlar Kurulunun panik halinde aldığı her karar daha fazla ekonomik kaos ortamı yaratmakta olup, çalışma ve sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir. Kıbrıs Türk halkı sizden doğru karar ve çare beklemektedir” dedi.





