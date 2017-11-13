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13 Kasım 2017 Pazartesi 10:19

SUCUOĞLU: “DEVLETİ İYİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK GEREKTİĞİNİN BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sucuoğlu, mesajında, devleti iyi bir noktaya taşımak gerektiğinin bilinciyle çalıştıklarını belirtti.

SUCUOĞLU: 'DEVLETİ İYİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK GEREKTİĞİNİN BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ”
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Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sucuoğlu, mesajında, devleti iyi bir noktaya taşımak gerektiğinin bilinciyle çalıştıklarını belirtti.

Bakan Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bundan 34 yıl önce Kıbrıs Türk Halkı, kendi kaderini tayin hakkını kullanarak 15 Kasım 1983’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etti.

KKTC bugün ‘Bağımsız ve Egemen’ bir devlettir. Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelene kadar çektiği zorluklar ve Toplum liderlerimiz, imkânsızlıklar içerisinde, azınlığa düşürülmüş halkı ayakta tutmak için verdiği direniş asla unutulamaz.

KKTC 34 yılda, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Bizler de Cumhuriyetin sağladığı kazanımların, bağımsız bir devlete sahip olmanın ve devleti iyi bir noktaya taşımak gerektiğinin bilinciyle çalışmaktayız.

Bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum.” 
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