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26 Şubat 2017 Pazar 13:56

Sucuoğlu: “Çalıştay Sonuç Raporu Master Plan İçin Mihenk Taşı”

Sucuoğlu: 'Çalıştay Sonuç Raporu Master Plan İçin Mihenk Taşı”
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Sağlık Turizmi’ni Geliştirme Projesi kapsamında devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütü yetkililerinin katılımı ile Aralık ayında Sağlık Turizmi Konseyi yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı”nın sonuç raporu, konsey başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na takdim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Sağlık Turizmi Master Planı’nın KKTC’ye kazandırılması ana hedefiyle başlatılan projenin, Başbakanlık desteğiyle, Sağlık ile Turizm ve Çevre bakanlıklarının himayesinde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finansmanıyla hayat bulduğunu söyleyerek, çalıştayın sonuç raporunun master planın hazırlanmasında mihenk taşı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta turizm ve eğitimin lokomotif sektörler olduğuna değinen Bakan Sucuoğlu, Sağlık Turizmi alanında gerçek bir gelişmenin yakalanabilmesi için bu alanın planlı bir şekilde teşviklendirilerek desteklenmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirtti.

“SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK”

Ana hedeflerinin; KKTC’de sağlık alanındaki kaliteyi yükseltmek olduğunu ifade eden Sucuoğlu, sağlık turizminden azami fayda elde edilmesi için hükümetin desteğinin tam olduğunun söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen katkıyı yapmaya devam edeceğini vurguladı.

SAVAŞAN: “ÖRNEK VE ANLAMLI BİR BİRLİKTELİK SERGİLENDİ”

Proje kapsamında paydaşların yöneticileri ile uzmanlardan oluşan seçkin kurulların çalışmaları sonucunda ortaya bilimsel temelde bir raporun çıkartıldığını söyleyen Ahmet Savaşan da, "Ülkemizde Sağlık Turizmi’nin gelişmesi adına devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütü temsilcileri örnek ve anlamlı bir birliktelik sergileyerek önemli bir raporun hazırlanmasına katkıda bulunmuştur" dedi.

“PROJE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ”

Sağlık Turizmi'nin ülkede sürdürülebilir temelde gelişmesi için Türkiye ile KKTC hükümetlerinin verdikleri desteğin önemine işaret eden Savaşan, çalışmaların çok yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Projenin ikinci aşamaya geçtiğini anlatan Savaşan, ikinci aşamada sağlık ve turizm alanlarında analizlerin yapılmaya başladığını, teşvik sistemleri ile hukuki altyapı gibi konuların incelendiğini söyleyerek, hedeflerinin dört ayın sonunda Sağlık Turizmi Master Planı’nı tamamlamak olduğunu kaydetti.

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