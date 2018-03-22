Su içmek için 9 neden

Su, yaşamın devamlılığı için en önemli kaynak ve metabolizmanın en fazla ihtiyaç duyduğu madde. İnsan vücudunun % 60-70’ini oluşturan su, hayatın temel taşı olarak nitelendiriliyor. Vücudun su oranını korumak ve tüm sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli miktarda su tüketmek büyük önem taşıyor nedeniyle suyun insan vücudu açısından önemine dikkat çeken Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, su içmek için 9 çok önemli nedeni şöyle sıralıyor:

1 – Bütün besinlerin, vitamin ve minerallerin temel çözücüsüdür. Vücutta besinleri küçük parçalara ayırır, sindirimlerinde ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

2 – Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında pıhtılaşmasını önler.

3 – Cildi yumuşatır ve yaşlılık belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.

4 – Kabızlık ve böbrek taşı oluşumunu önler

5 – Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur.

6 – Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlar.

7 – Hücre ve dokuların yapılarının korunmasında görev alır.

8 – Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur.

9 – Vücut direnci ve bağışıklığının güçlenmesini sağlar.

“SUYU FAZLA TÜKETMENİN FAYDASI YOK ZARARI VAR”

Vücutta ateş, ishal, kabızlık gibi bir rahatsızlık olmadığı takdirde sağlıklı bir kişinin günlük içmesi gereken su miktarı 1,5-2 litredir. Fiziksel aktivite, hava sıcaklığı günlük alınması gereken su miktarını artıran sebepler arasında. Çalışmalarda, vücudun ihtiyacından fazla su tüketiminin sağlık açısından herhangi bir faydası olmadığı gözlenmiş. Çok fazla su tüketmek su zehirlenmesine de yol açabileceği için ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.

“BUGÜN ÇOK ÇAY-KAHVE İÇTİM, SUSAMADIM” DEMEYİN

Su dışında kahve, çay, asitli içeceklerle alınan sıvının suyun yerini almadığını vurgulayan Diyetisyen Yüzbaşıoğlu, “Aksine bu tür içeceklerin fazla tüketilmesi susama hissini baskılayarak, suya olan ihtiyacı azaltmaktadır. Susama hissinin olmaması vücudun günlük su ihtiyacının karşılandığı anlamına gelmez” uyarısında bulundu.

“KOYU RENKLİ İDRAR SİZİN İÇİN BİR ALARMDIR”

Kişinin gün içinde uygun miktarda su içip içmediğinin idrar rengine bakılarak anlaşılabildiğini söyleyen Diyetisyen, “İdrar rengi koyu sarı ise su tüketimi yetersiz, açık sarı veya berrak ise su tüketimi yeterlidir. Yetersiz su tüketimi, yorgunluk, halsizlik, tansiyon düşüklüğü, ciltte kuruluk gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Vücutta su deposu olmadığı unutulmamalıdır, bu nedenle günlük su tüketimine çok özen gösterilmelidir” dedi.

SU İÇMEYİ KEYİFLİ HALE GETİRİN

“Su içmeyi sevmiyorum, tadından hoşlanmıyorum” ya da “Gün içinde aklıma gelmiyor” diyen pek çok insan olduğunu belirten Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu’nun kısa sürede su içme alışkanlığının kazanılmasına yardımcı olacak pratik önerileri ise şöyle:

• Kişi su içmek için susamayı beklememelidir.

• Su içmeyi telefon alarmı, bilgisayar ekranındaki hatırlatıcı ya da küçük notlar yoluyla birey kendine hatırlatabilir.

• Çalışma masasında ya da evdeyken sürekli görülebilecek bir yerde renkli ve şık bir sürahi, bardak veya şişe bulundurulabilir.

• Suyun içine elma, tarçın, nane yaprağı, zencefil, çilek, üzüm gibi meyveler eklenerek lezzeti artırılabilir.

kaynak:havadis