SONÜSTÜN, VİYANA’DA AVRUPA SOL PARTİSİ TOPLANTISINA KATILACAK

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Avrupa Sol Partisi’nin (E.L) 23-24 Mart tarihinde Viyana’da yapılması planlanan yürütme kurulu toplantısına Genel Sekreter Salih Sonüstün’ün katılacağını bildirdi.

BKP’den yapılan yazılı açıklamada, Sonüstün’ün, Viyana’daki toplantıda ülke ve bölgede gelişen olayları içeren bir sunum yapacağı belirtildi.

Sonüstün’ün Viyana’daki toplantıya katılan Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin sol parti temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacağı ve Pazar günü Adaya döneceği kaydedildi.