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16 Ocak 2017 Pazartesi 06:26

Son Mesaj: Yoruldum Artık, Kendinize İyi Bakın

37 yaşındaki Deniz Ergüler yaşamını kaybetti

Son Mesaj: Yoruldum Artık, Kendinize İyi Bakın
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Son mesaj: Yoruldum artık, kendinize iyi bakın
Beyin tümörü hastalığı ile 1 yıldır mücadele eden 37 yaşındaki Deniz Ergüler yakalandığı hastalığa yenik düştü, Ergüler’in ailesi ile yaptığı son konuşma ise yüreklere ateş düşürdü

Yaklaşık bir yıl önce baş ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede beyin tümörü teşhisi konulan 37 yaşındaki Deniz Ergüler, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını kaybetti.

Ülke ardı ardına yaşanan iki ölüm ile sarsıldı. Hafta sonu meydana gelen ölümlerde, Güzelyurt ve Balıkesir’e ateş düştü. Cumartesi günü özel bir hastanede estetik ameliyatı olmak için ameliyat masasına yatan 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın acısı henüz tazeyken, bir acı haberde Balıkesir köyünden geldi.

Deniz Ergüler, evli ve iki çocuk annesiydi. Çevresinde oldukça sevilen biri olan Ergüler, yaklaşık 10 yıl önce İngiltere’den KKTC’ye ailesi ile birlikte gelerek, Girne’de yaşamını sürdürüyordu.

10 yaşında Adil ve 8 yaşında Ayla isimli iki çocuğu bulunan genç kadının ölümü ise büyük üzüntü yarattı.

Son sözleri yürek burktu

Havadis’in Deniz Ergüler’in ailesinden edindiği bilgiye göre, önceki akşam Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Ergüler’in son sözleri, “Yoruldum artık, izin verin gideyim. Kendinize iyi bakın” oldu.

Deniz Ergüler, geride gözü yaşlı çok sevdiği eşi Olkan Ergüler ve oğlu Adil ile kızı Ayla’yı bıraktı.

2017 için sağlık ve barış dilemişti

İngiltere’de doğan ve yaşamını 10 yıl öncesine kadar orda sürdüren Deniz Ergüler, Aralık 2016’da Baf’ta, Londra’daki çocuk romanı için Radyo Çalışmaları Yazarları Ödülü’nü kazandı.

Genç kadının, İngiltere’nin en çok okunan kadın dergisi Global Woman dergisinde 10 gün önce çıkan röportajı tüm kanser hastalarına sözleri ile umut olmuştu.

Dün son yolculuğuna uğurlandı

37 yaşındaki iki çocuk annesi Deniz Ergüler, dün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ergüler, Balıkesir köyünde kılınan öğle namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.


Havadis



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