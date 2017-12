Son dakika! Macaristan’a giden halk oyunları ekibi iltica etti!

Daha önce Küba ve İran gibi ülkelerden uluslararası spor ve sanat festivallerine giden ekipler, gittikleri ülkeye iltica ederdi. Türkiye'de ilk kez yaşandı! Halk oyunları yarışması için Macaristan'a giden 16 kişilik ekipten 11'i iltica etti. Türkiye'ye sadece 5 kişi döndü. Tüm ekibin lisanslarının yeni çıkarıldığı ve Macaristan'a gri pasaport ile çıktıkları öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişleri, emniyet ile birlikte geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Bassavcılığınca da ilgili kişiler hakkında, konunun her yönüyle aydınlatılması için soruşturma açıldığı bildirildi.

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan’da yapılan bir organizasyona katıldı. Ancak yaş ortalaması 20’nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11 kişinin Macaristan’a iltica ettikleri ortaya çıktı.



GRİ PASAPORTLA YURT DIŞINA ÇIKTILAR



Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan 5’inci halk oyunları yaza veda etkinliğine davet edildi. Özel davet ile etkinliğe katılan 16 kişiden oluşan kafile resmi yazı ile yasa gereği yurt dışına çıkabilmek için, Halk Oyunları Federasyonu’na müracaat etti. Onayı alan kafile, Ankara emniyeti pasaport şubeye gitti ve gri (hizmet) pasaport müracaatında bulundu. Pasaportlarını ve görev yazılarını temin eden kafile 5 Kasım’ı da beklemeyerek 1 Kasım’da Türkiye’den ayrıldı ve Macaristan’a gitti.



HEPSİNİN LİSANSI YENİ



Aynı derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek’te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi. Ancak son onayda önemli bir detay ise Macaristan’a çıkan bu kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olmasıydı.



SPOR BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Halk Oyunları Federasyonu ve dansçılar hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu. Emniyette dönmeyen 11 kişi ile dönen 5 kişinin isimleri soruşturma ve takip gereği gizli tutuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişleri, emniyet ile birlikte geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Uluslararası yapılanması olmayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hakkında da soruşturma açıldığı öğrenildi. Kaçan kişilerin herhangi bir siyasi bağlantılarının veya suçlarının olup olmadığının soruşturma sonunda açıklanması bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Bassavcılığınca da ilgili kişiler hakkında, konunun her yönüyle aydınlatılması için soruşturma açıldığı bildirildi. (DHA)



GÖÇMEN KARŞITI MACARİSTAN



Halk oyunları ekibinin ilticasında dikkat çeken bir husus da seçtikleri ülke. Zira göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükumeti geçtiğimiz Mart ayında ülkesine sığınan mültecilerin kamplardan çıkışını yasaklamıştı. Sığınmacılara karşı sert tutumuyla bilinen Macaristan Başbakanı Victor Orban da daha önce yaptığı açıklamalarda mültecilerin ülkesini “işgal ettiğini” ifade etmişti.



BAŞBAKAN OBRAN’DAN ERDOĞAN’A ÖVGÜLER



Bu yılın mayıs ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu’na katılan Başbakan Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye övgülerde bulunmuştu.

Macaristan kamu televizyonuna yaptığı açıklamada foruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Obran, forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini, Macaristan ve Türkiye’nin iyi ilişkilere sahip olmasının ülkesinin ulusal güvenliği açısından çıkarına olduğuna işaret etmişti.



“ERDOĞAN’A SAYGI DUYUN”



Orban, ”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman saygı duyuyoruz. Avrupa’nın ve Macaristan’ın güvenliği büyük ölçüde Türkiye’ye bağlı. Çünkü Türkiye bugün istikrarlı bir ülke ve yasa dışı göçü engelleyebiliyor. Türk-Macar ilişkilerinin mükemmel olması Macaristan ulusal güvenliğinin bir parçasıdır.” ifadelerini kullanmıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden ABC’ye verdiği röportajda ise , Avrupalı liderlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duyması gerektiğini söylemişti.