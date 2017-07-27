Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:01

Son dakika. Californian Restaurant'ta yangın

Son dakika. Californian Restaurant'ta yangın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Califorian'da YANGIN!Restoranın dış cephesinde meydana gelen yangında, elektrik sayaçları, duvara monteli iki adet klima dış ünitesi ve bina üzerinde bulunan ahşap kaplamalar yandı. 

Lefkosa Dereboyu’nda yangın. Mehmet Akif Caddesine faaliyet gösteren Californian restoranında bugün saat 13:45 sıralarında yangın çıktı.  

Restoranın dış cephesinde meydana gelen yangında, elektrik sayaçları, duvara monteli iki adet klima dış ünitesi ve bina üzerinde bulunan ahşap kaplamalar yandı.

Binanın iç kısmının ise dumandan dolayı hasar gördüğü bildirildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın için polis soruşturma başlattı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Son Dakika. Californian Restaurantta Yangın
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı, Kamuda İkinci İş Yasağının 1 Ağustos’ta Uygulamaya Gireceğini Hatırlattı Sağlık Bakanlığı, Kamuda İkinci İş Yasağının...
2. Geleneksel Tuzla Panayırı Yarın Akşam Başlıyor 2. Geleneksel Tuzla Panayırı Yarın Akşam Başlıyor
Sendikalardan Küba’ya Destek Sendikalardan Küba’ya Destek
ÖLÜMDEN DÖNDÜ! ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Refüje Çarptı! Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Refüje Çarptı!
“57. Mehmetçik Üzüm Festivali” 5-13 Ağustos Tarihleri Arasında Yapılıyor “57. Mehmetçik Üzüm Festivali” 5-13 Ağustos...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Sağlık Bakanlığı, Kamuda İkinci İş Yasağının...
Sağlık Bakanlığı, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın 1 Ağustos’tan...

Haberi Oku