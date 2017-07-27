Son dakika. Californian Restaurant'ta yangın

Califorian'da YANGIN!Restoranın dış cephesinde meydana gelen yangında, elektrik sayaçları, duvara monteli iki adet klima dış ünitesi ve bina üzerinde bulunan ahşap kaplamalar yandı.
Lefkosa Dereboyu’nda yangın. Mehmet Akif Caddesine faaliyet gösteren Californian restoranında bugün saat 13:45 sıralarında yangın çıktı.
Restoranın dış cephesinde meydana gelen yangında, elektrik sayaçları, duvara monteli iki adet klima dış ünitesi ve bina üzerinde bulunan ahşap kaplamalar yandı.
Binanın iç kısmının ise dumandan dolayı hasar gördüğü bildirildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın için polis soruşturma başlattı.