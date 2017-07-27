Son dakika. Californian Restaurant'ta yangın

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın için polis soruşturma başlattı.

Binanın iç kısmının ise dumandan dolayı hasar gördüğü bildirildi.

Restoranın dış cephesinde meydana gelen yangında, elektrik sayaçları, duvara monteli iki adet klima dış ünitesi ve bina üzerinde bulunan ahşap kaplamalar yandı.

Califorian'da YANGIN!Restoranın dış cephesinde meydana gelen yangında, elektrik sayaçları, duvara monteli iki adet klima dış ünitesi ve bina üzerinde bulunan ahşap kaplamalar yandı.