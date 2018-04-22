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Sol Hareket: “Çavuşoğlu ile gerçekleşen görüşmelerin içeriği açıklanmalı”

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğini ve ne konuşulduğunu kamuoyu ile paylaşmasını talep etti.

Sol Hareket: “Çavuşoğlu ile gerçekleşen görüşmelerin içeriği açıklanmalı”

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğini ve ne konuşulduğunu kamuoyu ile paylaşmasını talep etti.

22 Nisan 2018 Pazar 07:11
Sol Hareket: “Çavuşoğlu ile gerçekleşen görüşmelerin içeriği açıklanmalı”

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğini ve ne konuşulduğunu kamuoyu ile paylaşmasını talep etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Basında yer alan haberlere göre söz konusu görüşmelerde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinden önce müzakerelerin yeniden başlaması yönünde adım atılmamasını ve federal çözüm zemininin terk edilerek iki devletli ayrılıkçı politikaya geri dönülmesini istemiştir” iddiasında bulundu. Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan seçim sürecinde sürekli vurguladığı gibi şeffaf olmasını ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmesini beklediklerini vurguladı.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM, ÇÖZÜM DEĞİL YOK OLUŞTUR”

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“24 Haziran seçimlerine kadar müzakereler ile ilgili adım atılmaması yönünde bir talep olduysa bunun asla kabul edilemez olduğunu” dile getiren Abdullah Korkmazhan, erken federal çözüm çabalarının kararlı bir şekilde yürütülmesi ve müzakerelerin bir an önce yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

Akıncı’nın, Kıbrıslı Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun federal çözüm iradesinin ve istencinin çok güçlü şekilde devam ettiğini ve bu iradenin temsilcisi olduğunu unutmaması gerektiğini kaydeden Korkmazhan, “İki devletli çözümden veya konfederasyondan bahsedenler bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini bildikleri halde toplumu bilerek aldatmaktadırlar. Federal çözüm zemininin ve çözüm arayışlarının terk edilerek iki devletli ayrılıkçı politikaya geri dönülmesi demek, çözüm değil kalıcı bölünme ve Kıbrıslı Türklerin yok olması demektir” dedi.

Her iki lidere de çağrıda bulunan Korkmazhan, müzakerelerin bir an önce kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlamasını talep etti.

 

Son Güncelleme: 22.04.2018 10:19
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